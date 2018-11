scuolainforma

: Scuola, scatti di anzianità stipendi docenti e ATA: tabelle - scuolainforma : Scuola, scatti di anzianità stipendi docenti e ATA: tabelle - comunetriuggio : Scatti di Sport All'interno della terza edizione di Scatti di Sport, sabato 17 Novembre alle ore 9.00 a Villa Bi… - Homers_howl : RT @shevathas: @Rog_2 il 'nessuno deve rimanere indetro' interpretato come: vietati gli scatti in avanti; una meritocrazia per cui a scuola… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) La progressione deglidel personale dellae ATA, è determinata grazie aglidi. Al personale di ruolo spetta in modo automatico, mentre i precari non ne hanno diritto. Quando si viene assunti,e ATA possono presentare la domanda di ricostruzione carriera, grazie alla quale anche una parte dell’di servizio maturata durante il precariato viene riconosciuta. Possono presentare domanda di ricostruzione carriera solo iche hanno superato il periodo di prova. Di recente, la Gilda degli Insegnanti ha proposto al Governo di destinare i fondi stanziati dalla legge 107/2015 per il bonus merito per il recupero dello scatto didel 2013. In tal modo, nelle buste paga entrerebbero mediamente 100 euro in più.die personale ATA Glidifanno parte della retribuzione del ...