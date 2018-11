Scuola - docenti precari ultime notizie : ‘Ministro Bussetti - concorso subito’ : ‘Basta giocare con il nostro futuro, concorso Scuola subito’. Questo lo slogan contenuto in uno striscione esposto davanti al Ministero dell’Istruzione da Flc-Cgil, Link Coordinamento Universitario e Associazione dottorandi italiani (Adi). Le organizzazioni che rappresentano neolaureati, dottorandi di ricerca, docenti e precari stanno duramente contestando la confusione e l’incertezza derivanti dalle dichiarazioni discordanti ...

Scuola - scatti di anzianità stipendi docenti e ATA : tabelle : La progressione degli stipendi del personale della Scuola, docenti e ATA, è determinata grazie agli scatti di anzianità. Al personale di ruolo spetta in modo automatico, mentre i precari non ne hanno diritto. Quando si viene assunti, docenti e ATA possono presentare la domanda di ricostruzione carriera, grazie alla quale anche una parte dell’anzianità di servizio maturata durante il precariato viene riconosciuta. Possono presentare domanda di ...

'Docenti tessili senza titolo' - la denuncia di Periti industriali e Ugl Scuola : 'Da una prima verifica condotta dell'Ordine dei Periti industriali di Napoli risulterebbero non pochi i docenti in Tecnologie tessili convocati e assunti dagli istituti tecnico-professionali senza il ...

Pianeta Scuola - il ministro Bussetti parla a Leggo : «Per il sostegno ecco 40mila nuovi docenti» : Quarantamila docenti specializzati sul sostegno, mille contratti per ricercatori, un dialogo aperto con gli studenti che protestano e un secco no sia alle occupazioni sia alle chat tra docenti e...

Scuola - il ministro Bussetti a Leggo : «40mila nuovi docenti formati in tre anni sul sostegno. Task force nelle aree alluvionate. No alle ... : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha annunciato 40mila posti di specializzazione in tre anni per gli insegnanti di sostegno e la stabilizzazione di 1000 ricercatori universitari. Le ...

Scuola - il ministro Bussetti a Leggo : «40mila nuovi docenti formati in tre anni sul sostegno. Task force nelle aree alluvionate. No alle chat tra prof e studenti» : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha annunciato 40mila posti di specializzazione in tre anni per gli insegnanti di sostegno e la stabilizzazione di 1000 ricercatori universitari. Le...

Scuola - il ministro Bussetti a Leggo : «40mila nuovi docenti formati in tre anni sul sostegno. Task force nelle aree alluvionate» : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha annunciato 40mila posti di specializzazione in tre anni per gli insegnanti di sostegno e la stabilizzazione di 1000 ricercatori universitari. Le...

Scuola - concorsi docenti ultime notizie : ecco i nuovi requisiti per l’accesso : La riforma reclutamento docenti, secondo quanto previsto dall’articolo 58 della Legge di Bilancio 2019, opererà il superamento del percorso FIT istituito dalla Buona Scuola. Cambiano i concorsi, che avranno cadenza biennale e saranno regionali: i vincitori verranno assunti sui posti banditi, di conseguenza non si procederà più allo scorrimento della graduatoria per individuare gli idonei. Vediamo in dettaglio quali saranno i requisiti che ...

Scuola - il ministro Bussetti : «40mila nuovi docenti formati in tre anni sul sostegno. Task force nelle aree alluvionate» : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha annunciato 40mila posti di specializzazione in tre anni per gli insegnanti di sostegno e la stabilizzazione di 1000 ricercatori universitari. Le...

Scuola - riforma reclutamento docenti : come saranno i concorsi - quando e la procedura : Una delle novità più importanti contenute nell’articolo 58 della nuova Legge di Bilancio è quella riguardante il superamento del percorso Fit della durata di 3 anni introdotto dalla legge delega della Buona Scuola renziana. I docenti neoimmessi in ruolo, infatti, sosterranno un anno di prova e di formazione della durata di un anno: un altro elemento importante è rappresentato dallo stipendio ‘pieno’, anziché quello ridotto del ...

Continuità didattica - manovra : i nuovi docenti per cinque anni nella stessa Scuola : Il FIT, acronimo che sta per Formazione Iniziale e Tirocinio e che nel mondo della scuola è di dominio comune, ha i giorni contati. Infatti secondo le indiscrezioni che trapelano dall’Esecutivo e da fonti vicine al dossier della legge di Bilancio, il FIT potrebbe essere abolito. In pratica, un docente, dopo aver vinto il concorso, al termine dell’anno di prova in una scuola, restera' nella stessa scuola per altri 4 anni. Una soluzione alla ...

Scuola - concorsi ultime notizie : Miur vuole ringiovanire i docenti - precari storici di nuovo beffati? : La nuova linea intrapresa dal Ministero dell’Istruzione appare ormai chiara: più insegnanti giovani nella Scuola. Il ministro Marco Bussetti lo ha ripetuto più volte, l’intenzione è quella di ringiovanire la platea dei docenti. Una linea coerente che appare coerente con lo slogan relativo al ‘turn over generazionale’, slogan da applicarsi, in generale, al mondo del lavoro, sia esso pubblico che privato. Il fatto è che, se ...

USB PI Scuola - l’assemblea della discordia crea confusione tra i docenti : Molta confusione è presente in queste ore tra i docenti catanesi, a proposito della loro adesione o meno ad un’Assemblea sindacale in orario di lavoro indetta dal sindacato USB Pubblico Impiego Scuola della città metropolitana di Catania. L’incontro, fissato per il prossimo 6 novembre 2018, presso la SMS “Dante Alighieri” in Via Cagliari n. 59 a Catania; per gli organizzatori l’incontro si svolgerà regolarmente e i ...

Scuola - stipendi docenti e Ata : ecco gli ultimi dati dell’Aran sulla Pubblica Amministrazione : Gli ultimi dati resi noti dall’Aran sugli stipendi dei dipendenti della Pubblica Amministrazione hanno evidenziato un risultato drammatico per quanto concerne il personale scolastico: i compensi di docenti e personale Ata sono i più bassi in assoluto tra il pubblico impiego e addirittura sono ancora più bassi rispetto a qualche anno fa. docenti e personale Ata, stipendi più bassi in assoluto in tutta la Pubblica Amministrazione Infatti, ...