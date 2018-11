Scuola | docente da record | ecco perché è stata nominata Cavaliere della Repubblica

Scuola - quanto guadagna mensilmente un docente? Tabella stipendi : quanto guadagna un docente della Scuola italiana? Le tabelle relative agli stipendi del docente della Scuola circolano soprattutto nel periodo in cui si presenta la domanda di ricostruzione carriera, ovvero fra settembre e dicembre di ogni anno. Dopo il rinnovo del contratto, anche se la differenza è molto piccola, sono cambiate le cifre. Qualche tempo fa, la Gilda degli Insegnanti aveva realizzato un pdf in cui mostrava l’effettivo ...

Concorsi Scuola ultime notizie : LdB 2019 riscrive accesso alla professione docente - le novità e cosa cambia : La legge di Bilancio 2019 riscrive le modalità d’accesso alla professione docente. Basterà una laurea e 24 crediti in materie pedagogiche per poter partecipare ai prossimi Concorsi: una svolta importante che entrerà in vigore già a partire dal prossimo anno con il nuovo concorso. Concorsi scuola, addio FIT, basterà la laurea per partecipare A darne notizia è il quotidiano economico ‘Italia oggi’, il quale sottolinea come i ...

A Scuola scatta controllo antidroga per gli alunni ma i cani poliziotti beccano una docente : A sorpresa il cane poliziotto, intervenuto per fiutare eventuali sostanze stupefacenti, invece di segnalare gli alunni ha segnalato più volte una docente che stava facendo lezione. La donna, messa di fronte all'evidenza, alla dine ha confessato ai militari di fare uso di hashish. Denunciato un ragazzino per spaccio.Continua a leggere

Scuola - Carta del Docente : bonus da 500 euro verrà realmente diminuito a 400? : Nelle ultime ore si era diffusa l’indiscrezione secondo la quale l’importo della Carta del Docente sarebbe stato ridotto da 500 a 400 euro: la voce era circolata in virtù dei tagli (o ‘risparmi’ come ha voluto ribattezzarli il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti) che il Governo M5S-Lega intende operare nel comparto Scuola. Si era parlato di un possibile taglio anche per quanto riguarda il bonus destinato alla ...

Guido Caldarelli - docente di fisica alla Scuola IMT - è il nuovo presidente della Complex Systems Society : La scienza della complessità studia le interrelazioni tra i fenomeni della vita e nasce essa stessa come interrelazione tra le diverse discipline. Riguarda quindi lo studio dei sistemi che ...

Scuola - Carta del Docente 500 euro : chiarimenti sulle tempistiche di spesa : Lo scorso 12 settembre, il Ministero dell’Istruzione ha riattivato la Carta del Docente, caricando anche quest’anno i 500 euro spettanti ai docenti di ruolo per la formazione e l’aggiornamento professionale. A questo proposito, facciamo il punto della situazione dopo l’approvazione (lo scorso 14 settembre) dell’emendamento al decreto Milleproroghe. I docenti hanno ottenuto il ripristino delle somme relative al ...

Scuola - premier Conte : ‘Vorrei fare il concorso - la mia storia è quella di un docente’ - poi il clamoroso dietrofront : Un articolo pubblicato dal quotidiano ‘Repubblica‘ (numero del 7 settembre), a firma Corrado Zunino, ha parlato della ‘gaffe‘ commessa dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito alla sua rinuncia a diventare professore di Diritto privato all’Università La Sapienza di Roma. Era tutto pronto per l’esame: lunedì prossimo, la commissione giudicatrice lo avrebbe accolto, insieme ad almeno ...

Scuola - docente in servizio su tre scuole : si rischia di perdere il ‘giorno libero’? : Un quesito posto al quotidiano economico ‘Italia Oggi‘ chiarisce la questione riguardante il ‘giorno libero‘ per il professore che presta servizio su diverse scuole. Una docente si è rivolta all’esperto di ‘Italia Oggi’, Antimo Di Geronimo, per chiedere delucidazioni in merito alla sua situazione: la professoressa, infatti, dovrà prestare servizio in tre scuole ubicate in diversi comuni, scuole comprese ...

Scuola - Miur nuovamente sconfitto : riammesso docente musicista jazz nelle graduatorie di istituto : Comunicato Studio Esposito/Santonicola. Aperto un nuovo filone giudiziario dinanzi alla Magistratura del Lavoro. Il Tribunale di Nocera Inferiore riammette un docente “musicista jazz”, in possesso di diploma in strumento jazz, nelle graduatorie di istituto dalle quali era stato ingiustamente depennato. Diplomati jazz esclusi dalle graduatorie di istituto Il giudice del lavoro di Nocera Inferiore, Dottoressa Raffaella Caporale, in data 31 ...