Scosse a Castiglione Orcia | chiuse scuole

Serie di Scosse di terremoto a Castiglione d’Orcia : gente in strada e scuole chiuse : Allarme e preoccupazione tra la popolazione locale a causa dello sciame sismico che ha colpito la Valdorcia nella prima mattinata di giovedì'. Si è trattato di scosse di lieve intensità la più forte di magnitudo 2.4 ma avvertite dagli abitanti tra cui alcuni sono scesi anche in strada per paura.Continua a leggere