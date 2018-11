Scoperta una nuova specie di dinosauro

Spazio - Scoperta una fontana gigante - : Gli astronomi hanno scoperto per la prima volta un buco nero supermassiccio che forma un anello di gas molecolare freddo espulso e ricadente in filamenti, simile al getto d'acqua di una fontana. Lo ...

Come furono costruite le colossali piramidi? Una Scoperta epocale fa luce sulla tecnica egizia dibattuta da secoli : Grazie alla scoperta di una rampa, sono emersi nuovi indizi sulla tecnica con la quale furono costruite le piramidi. Come abbiano fatto gli antichi egizi a spostare e sollevare grandi blocchi di pietra è un “mistero” sul quale si dibatte da secoli. La nuova scoperta archeologica sembra fornire nuovi indizi su Come fu costruita la Piramide di Cheope, la più grande e antica delle tre piramidi di Giza nei pressi del Cairo (Egitto), ...

Astronomia : Scoperta una delle stelle più antiche - è vecchia quasi quanto l’Universo : Con i suoi 13,5 miliardi di anni è una decana cosmica e il suo ‘corpo’ è costituito in buona parte da materiali emessi durante il Big Bang: dietro questo identikit si nasconde 2Mass J18082002-5104378 B, una minuscola stella a bassa metallicità al centro di un nuovo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal (articolo: “An Ultra Metal-poor Star Near the Hydrogen-burning Limit”). La ricerca – riporta Global Science – è stata ...

Come furono costruite le piramidi? Una Scoperta rivela il sistema usato per spostare i pesanti massi : La costruzione delle piramidi, così alte e imponenti, è sempre stato un mistero: Come riuscirono gli uomini dell'epoca a trasportare quegli enormi massi e ad alzarli fin lassù? Nel corso degli anni diverse teorie si sono fatte avanti. Finalmente però uno studio sembra far luce definitivamente sull'argomento: il ritrovamento di una rampa in un'antica cava sembrerebbe fornire nuovi indizi su Come fu costruita la Piramide di Cheope, la più grande ...

Scoperta carrozzeria abusiva - una denuncia : Una carrozzeria abusiva è stata Scoperta e sequestrata a Spilinga dai finanzieri della Tenenza di Tropea che hanno denunciato il titolare per violazioni alle normative poste a tutela dell'ambiente. I ...

Varese - Scoperta una casa di riposo abusiva : nella villa non c'erano medici né infermieri : La guardia di finanza ha scoperto una struttura senza alcuna autorizzazione sul lago Maggiore: i dieci anziani pagavano 2mila euro al mese, con loro solo un'assistente socio-sanitaria e una badante. Sequestrati medicinali scaduti

Spazio : Scoperta la causa del fallimento del lancio della Soyuz - una deformazione : scoperta la causa del fallimento del lancio della navicella Soyuz verso la Stazione Spaziale Internazionale ad ottobre: è stato provocato dalla “deformazione” di un sensore durante l’assemblaggio del razzo al Cosmodromo di Baikonur. I risultati della commissione di indagine sono stati resi noti in conferenza stampa da Oleg Skorobatov, uno dei leader della commissione istituita dopo l’incidente che ha costretto due ...

Cambia il pannolino al figlio e fa una Scoperta choc : ecco cosa ha trovato : Dopo la paura, ha raccontato la sua disavventura su Facebook una giovane mamma britannica. Il suo post ha fatto presto il giro della rete, ottenendo condivisioni e un’infinità di commenti da parte di altre mamme preoccupate dopo quella scoperta all’interno del pannolino che aveva appena messo a suo figlio. Questo d’altronde era il suo intento: metterle in guardia, avvertirle che è bene controllare sempre e non dare nulla per ...

Michigan - scopre un cancro per una chiazza in testa/ Tumore mammario metastatico : dal parrucchiere la Scoperta : Una donna del Michigan ha scoperto di avere un cancro mammario metastatico dal parrucchiere quando le è stata mostrata una chiazza simile a una bruciatura. La storia di Patty Bolle.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:20:00 GMT)

Rifiuti - Scoperta dal Noe una discarica abusiva nel Milanese : due denunciati : Mentre Milano fa ancora i conti con la puzza e il fumo generati dall’incendio di un capannone, una discarica abusiva di Rifiuti speciali all’interno di un impianto industriale nel Milanese è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri del Noe, il Nucleo operativo ecologico. I militari hanno controllato uno stabilimento industriale nel comune di Cornaredo (Milano), accertando la presenza di grandi quantitativi di Rifiuti speciali portati ...