Scontro autocisterna-aereo a Linate | nessun ferito

meteoweb.eu

(Di giovedì 8 novembre 2018) All’aeroporto di, questa mattina intorno alle 10, un’ha urtato l’ala di un: non ci sarebbero state gravi conseguenze, eo sversamento di carburante. Le 73 persone a bordo del velivolo sono state fatte scendere. Le ambulanze hanno trasportato solo una persona in codice verde, l’autista dell’. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia per accertamenti. L'articoloMeteo Web.