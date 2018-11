Scontrino elettronico per chi | quando obbligatoria emissione nel 2019 Come funziona

Il vecchio Scontrino fiscale va in pensione : arriva quello elettronico : Le novità fiscali crescono a vista d’occhio e, dal 2019, oltre all’obbligo di invio della fattura elettronica, farà capolino in estate anche un altro obbligo: lo scontrino fiscale elettronico, che i negozianti dovranno inviare all’Agenzia delle entrate. Almeno questo è quanto previsto nel Decreto fiscale allegato alla Legge di bilancio 2019. Nello specifico, è quanto previsto da un articolo della bozza del decreto fiscale collegato con la ...

In arrivo Scontrino elettronico e lotteria anti evasione - le novità nel decreto fiscale : scontrino elettronico e lotteria tra le novita' anti evasione contenute nel decreto fiscale collegato alla manovra. Il governo punta, quindi, sull’elettronica e sulla voglia degli italiani di cercare il colpo di fortuna per assestare un colpo significativo alla piaga dell’evasione fiscale ed incrementare le entrate, obiettivo imprescindibile per garantirsi i fondi necessari alla realizzazione degli obiettivi del contratto di governo, dal reddito ...

Addio al vecchio Scontrino cartaceo : dal luglio 2019 arriverà quello elettronico : Lo scontrino cartaceo, attualmente usato dai negozianti, presto andra' definitivamente in pensione. Utilizzato ai fini fiscali, quest'ultimo lascera' il posto allo scontrino elettronico. Il fisco ha deciso infatti di rendere più tecnologici i mezzi attraverso cui controllare che tutti i commercianti versino le giuste tasse allo Stato Italiano. Alla e-fattura, che prendera' il via a gennaio, si affianchera' anche lo scontrino ...

Addio al vecchio Scontrino : arriva quello elettronico : Presto diremo Addio al tradizionale scontrino fiscale. Verrà sostituito da quello elettronico, a partire dal 2019, che si affiancherà alla fatturazione elettronica. A partire dal gennaio 2020, inoltre, dovrebbe arrivare la lotteria degli scontrini, che verrà rinominata "lotteria dei corrispettivi".Continua a leggere

Dal 2019 lo Scontrino diventa elettronico. E arriva anche un lotteria per le “e-fatture” : La rottamazione ter delle cartelle esattoriali e la «pace fiscale» per le liti tributarie, norme per la fatturazione elettronica, sterilizzazione dell’aumento di alcune accise e l’arrivo di una lotteria degli scontrini dal 2020. Inizia a prendere forma il decreto fiscale collegato alla manovra. Le norme sono contenute in una bozza, con alcuni artic...

Dl fisco - la bozza : terza rottamazione con rate spalmate su 5 anni. Da luglio 2019 obbligo di Scontrino elettronico : Una nuova rottamazione, la terza, più vantaggiosa delle precedenti volute dal Pd perché le rate saranno spalmate su cinque anni. Ci sarà poi la possibilità di fare pace con il fisco per le liti tributarie di ogni grado e giudizio. In parallelo arriva l’obbligo dello scontrino elettronico, oggi facoltativo. Partirà a luglio 2019 per 260mila soggetti con giro d’affari superiore a 400mila euro e sarà allargato a tutti dal gennaio 2020, ...

