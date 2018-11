Scommessa tra i banchi

Sam Ballard mangiò una lumaca per Scommessa otto anni fa - muore in seguito alla meningite contratta dal mollusco : Una sfida tra amici, da ubriachi, e poi quella sfida: Sam Ballard avrebbe dovuto mangiare una lumaca, lui accettò. otto anni dopo - riporta l'Independent - in seguito ad un periodo passato tra ospedali e riabilitazioni, il ragazzo australiano di 28 anni è morto.Ballard, secondo Yahoo,raccontò che quella sera, subito dopo aver ingerito l'animale, si sentiva bene e non presentava nessun dolore. Pochi giorni dopo ...