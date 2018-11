Scholes asfalta Szczesny | ' Punto debole della Juve | non si vince la Champions con lui'

calciomercato

(Di giovedì 8 novembre 2018) Paule Owen Hargreaves , leggende ex Manchester United, hanno commentato ai microfoni di BT Sport la prestazione di: 'Non ha fatto bene il suo lavoro, è il loro. Avrebbe potuto uscire, ma è stato indeciso. Ha faticato per cinque anni all'Arsenal e non mi sembra che sia ...