Scherma paralimpica | Coppa del Mondo 2018 | Bebe Vio vince in Georgia e si assicura la

Scherma paralimpica - scatta la nuova stagione di Coppa del Mondo : Bebe Vio trionfa a Tbilisi : L’atleta azzurra non lascia scampo alle avversarie, sua la vittoria nel fioretto individuale femminile nella prima tappa di Coppa del Mondo di Scherma paralimpica E’ iniziata una nuova e appassionante stagione di Coppa del Mondo di Scherma paralimpica, è cominciato il viaggio verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020 che partiranno tra meno di 650 giorni. A Tbilisi va in scena la prima tappa di questo appassionante viaggio, che vede ...

Scherma Modica - Napolitano vince la prova paralimpica : Leonardo Napolitano vince la prima prova regionale paralimpica spada maschile cat. c, Avola in allenamento collegiale a Tirrenia

Frascati Scherma : Prima storica medaglia paralimpica - Paolucci è oro a squadre agli europei : Roma – Una medaglia “costruita” in sei anni. Il Frascati Scherma applaude il primo alloro paralimpico della sua storia: è accaduto sabato nel corso dei campionati europei che si sono svolti a Terni. Nella prova a squadre della sciabola, Gianmarco Paolucci e i suoi compagni di nazionale (Marco Cima, Alberto Pellegrini e Edoardo Giordan) sono saliti sul gradino più alto del podio al termine di una gara condotta in maniera perfetta. In finale ...

Scherma paralimpica - Bebe Vio trascina l Italia oro nel fioretto a squadre : Le due compagini, campionesse del mondo in carica, hanno ribadito la loro qualità tecnica su scala continentale, conquistando il titolo europeo al termine delle rispettive gare. L'Italfioretto donne, ...

Scherma paralimpica - Europei Terni 2018 : Italia forza sei! Fiorettiste e sciabolatori d’oro : Una meravigliosa quinta giornata per l’Italia ai Campionati Europei di Scherma paralimpica a Terni. La squadra azzurra conquista ben sei medaglie, tra cui i due ori nella prova di fioretto femminile e di sciabola maschile. Le Fiorettiste, campionesse del Mondo in carica, si confermano ancora al vertice. Il quartetto composto da Bebe Vio, Loredana Trigilia ed Andreea Mogos ha sconfitto in finale la Russia col netto punteggio di 45-32. In ...

Scherma paralimpica - Europei di Terni 2018 : il fioretto femminile a squadre è d’oro - impresa dell’Italia : Loredana Trigilia, Bebe Vio ed Andreea Mogos spettacolari agli Europei di Terni 2018: la squadra femminile del fioretto di Scherma paralimpica porta a casa un bellissimo oro Dopo la vittoria in semifinale contro l’Ucraina, la squadra italiana di Scherma paralimpica del fioretto porta a casa un bellissimo oro. Loredana Trigilia, Bebe Vio ed Andreea Mogos hanno sconfitto in finale l’agguerrita Russia, concludendo l’ultimo ...

Scherma paralimpica - l’Italia è campione d’Europa nella sciabola a squadre : Scherma Paralimpica, Italia vittoriosa all’Europeo nella sciabola a squadre, superata la Polonia per 45-37 Scherma Paralimpica, l’Italia padrona di casa è sul tetto d’Europa. Gli azzurri impegnati oggi nella finale della sciabola a squadre agli Europei in quel di Terni, hanno domato la Polonia vincendo per 45-37 al termine di un incontro ricco di emozioni culminato con un urlo liberatorio da parte dei nostri ragazzi ...

Scherma paralimpica - Europei Terni 2018 : altre due medaglie azzurre. Bronzo per Consuelo Nora e Martino Seravalli : altre due medaglie per l’Italia ai Campionati Europei di Scherma paralimpica a Terni. Oggi sono arrivati i bronzi di Consuelo Nora e di Martino Seravalli, rispettivamente nelle prove di fioretto femminile categoria C e di spada maschile categoria C. Nella prova di fioretto femminile Consuelo Nora è stata sconfitta in semifinale dalla russa Ksenia Ovsyannikova per 15-6. Successivamente la russa ha poi superato in finale la connazionale ...

Scherma paralimpica - inarrivabile Bebe Vio : oro europeo nel fioretto : A premiarla, sul palco, l'ennesima sorpresa: su delega del Presidente federale, Giorgio Scarso, a consegnare la medaglia d'oro a Bebe Vio è stato il campione del Mondo di fioretto maschile 2018, ...

Scherma paralimpica - Europei Terni 2018 : Bebe Vio ancora d’oro - medaglie per Mogos e Giordan : Beatrice “Bebe” Vio è nuovamente Campionessa d’Europa. Terzo oro continentale per la straordinaria fiorettista veneta, che dopo le vittorie nel 2014 e nel 2016, conquista la vittoria anche ai Campionati Europei 2018 di Scherma paralimpica a Terni nella prova di fioretto femminile categoria B. Bebe ha dominato la fase a gironi con cinque vittorie in altrettanti assalti. Successivamente sono arrivate le vittorie nei quarti di ...