Scene di sesso al cinema e in tv | chi è e cosa fa l’Intimacy Coordinator

(Di giovedì 8 novembre 2018) Presto non ci sarà set,tografico o televisivo, senza il suo Intimacy. Questa nuova figura professionale si sta facendo sempre più strada nella Hollywood post #MeToo, attenta a tutelare i suoi operatori, soprattutto quando c’è di mezzo il. Qui l’Intimacyè proprio colui che aiuta gli attori ad affrontare lehot, con un approccio diverso e nel migliore dei modi. Il lavoro dell’IntimacyGiraredinon è mai facile. Si tratta infatti di entrare, anche se per finzione, in una sfera intima con gli occhi e le macchine da presa puntate addosso. L’imbarazzo è inevitabile, ma si deve seguire il copione e le direttive del regista (magari non particolarmente empatico), nonostante tutto. È qui che si rivela fondamentale l’intervento dell’Intimacy, che non solo assiste gli attori sul set ...