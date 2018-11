San Lorenzo | controlli a tappeto da parte della Polizia Locale

Amici - AlesSandra Celentano ‘colpisce ancora’ : ecco cosa ha detto sul ballerino Lorenzo : Come i fan sanno bene, sono ricominciati i casting della nuova edizione di Amici, la scuola della tv che ogni anno sforna talenti del canto e del ballo. E chi ha seguito le puntate finora andate in onda ha già visto sfilare cantanti e ballerini già noti. Come Alessandro Casillo, che anni fa, nel 2012, aveva vinto Sanremo Giovani e che dopo una lunga pausa dal mondo dello spettacolo ha deciso di riprovare proprio dalla trasmissione di Maria De ...

Amici di Maria De Filippi - AlesSandra Celentano lapidaria con il ballerino Lorenzo : 'Il problema fisico c'è' : Amici ha riaperto le porte partendo dai casting e con il talent-show sono tornate le pungenti critiche di Alessandro Celentano . Nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 7 novembre, nel mirino ...

Dai tweet sdolcinati post Malesia alla sfida di San Siro - duello… del tifo tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo : I due piloti di MotoGp saranno a San Siro questa sera per assistere alla partita di Champions League tra Inter e Barcellona Il tweet pieno di ammirazione di Jorge Lorenzo e la risposta di Valentino Rossi, segnali di… rispetto dopo il Gp della Malesia tra il pesarese e il maiorchino. Archiviata però la gara di Sepang, saltata dal ducatista per via del suo infortunio al polso, i due piloti sono adesso pronti a sfidarsi idealmente a San ...

Milano - così nasce una "San Lorenzo" : "Qui entri vivo ed esci morto" : Milano - Tra Calvairate e il Quartiere Forlanini c"è via Zama. È una via lunga: c'è il deposito Amsa, il comando dei carabinieri di Porta Romana-Vittoria e una scuola abbandonata. Un grosso edificio di tre piani che un tempo ospitava una materna e le elementari Mazzini e che il Comune ha lasciato a marcire. Nel 2009 la struttura è stata svuotata e da allora è diventata preda di extracomunitari, sbandati, spacciatori e tossici, che hanno ...

Da San Lorenzo a casa - viaggio nei luoghi di Desirée : I funerali di Desirée MariottiniI funerali di Desirée MariottiniI funerali di Desirée MariottiniI funerali di Desirée MariottiniI funerali di Desirée MariottiniI funerali di Desirée MariottiniI funerali di Desirée MariottiniI funerali di Desirée MariottiniI funerali di Desirée MariottiniI funerali di Desirée MariottiniI funerali di Desirée MariottiniI funerali di Desirée MariottiniI funerali di Desirée MariottiniCinque fermate di treno. Settanta ...

Politi (Lega) : ‘Raggi dimettiti - cacciare da San Lorenzo clandestini e centri sociali’ : E meno male che Lega e M5S [VIDEO] sono alleati al governo. Maurizio Politi, ex di Fratelli d’Italia e attualmente capogruppo leghista nel consiglio comunale di Roma, definisce “più marxista del Pd” l’amministrazione capitolina M5S guidata dal sindaco Virginia Raggi, chiede a gran voce le dimissioni della prima cittadina pentastellata e la accusa di non aver fatto nulla per evitare la situazione di degrado che ha portato all’omicidio di Desirée ...

"Giustizia per Desirée" : oggi l'ultimo saluto alla 16enne uccisa a San Lorenzo : Tanti fiori, applausi, lacrime e rabbia a Cisterna di Latina. Il parroco: "Non avrei mai pensato che sarei stato io a darle...

Desiree Mariottini uccisa a San Lorenzo - convalidato fermo del quarto uomo - : Il gip di Foggia ha confermato il fermo per il 32enne cittadino ghanese catturato in Puglia e accusato di essere coinvolto nella morte della 16enne a San Lorenzo

San Lorenzo - gli indagati mentirono a Desirée sul mix fatale di droghe : La miscela fece perdere alla 16enne ogni capacità di reazione. Intanto si indaga sulla rete di pusher che riforniva gli immigrati autori dello stupro. Potrebbe esserci un italiano -

Poggio San Lorenzo. Morti Luca Renzi - due giovani e una pensionata : Gravissimo incidente stradale lungo la Salaria in direzione Roma. Sono morte quattro persone all’altezza di Ponte Buita a Poggio San

Desirée Mariottini - in piazza a San Lorenzo Anpi e Forza Nuova. I partigiani : “La Costituzione vieta loro esistenza” : Due manifestazioni contrapposte, Anpi e Forza Nuova, a San Lorenzo, per ricordare Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni trovata morta la scorsa settimana in uno stabile abbandonato di via dei Lucani. La Questura ha autorizzato entrambe le iniziative: i partigiani si sono riuniti in piazza dell’Immacolata dalle ore 14 alle 20, mentre Forza Nuova dalle 16 in poi si trova in piazza di Porta Maggiore. La manifestazione Anpi si è aperta con un ...

San Lorenzo - convalida del fermo per 3 indagati. Tensione per cortei contrapposti : Il quarto indagato, catturato ieri nel campo profughi di Foggia, sarà interrogato nei prossimi giorni. Nel pomeriggio manifestazioni dell'Anpi e di Forza Nuova -

San Lorenzo c'è per Desirée : come Pamela - trucidata in piazza a Macerata - riporta in piazza la sinistra : A una settimana dalla morte, Desirée è diventata un simbolo. come Pamela, la ragazza trucidata a Macerata nel febbraio scorso. Entrambe hanno prodotto quello che oggi, nella piazza gremita di San Lorenzo, definiscono un "miracolo". Desirée ha riportato la sinistra in piazza: è successo a Macerata 8 mesi fa, è accaduto ancora oggi a San Lorenzo, quartiere romano storico della sinistra e oggi specchio della sua ...

Omicidio Desirée - San Lorenzo diviso anche nei cortei. Gabrielli difende il prefetto le manifestazioni contrapposte di Forza Nuova e dell'Anpi : Cortei contrapposti di Forza Nuova e dell'Anpi, nessun incidente. Il capo della Polizia: "Questo caso non diventi l'icona di Roma. Il tema sicurezza è complesso, stop a polemiche sterili"