Samsung svela il primo smartphone pieghevole al mondo

Samsung svela lo smartphone pieghevole : un phablet con comandi vocali : L'azienda coreana lo ha presentato a San Francisco. Schermo da 7,3 pollici aperto e 4,58 quando è chiuso

Samsung lascia intravedere lo smartphone pieghevole. Sarà svelato il 7 novembre? : Samsung potrebbe annunciare fra due giorni il suo primo smartphone pieghevole, l’atteso e chiacchierato Galaxy F, o Galaxy X (non è chiaro quale Sarà il nome). Galeotta è un’immagine pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook dell’azienda: più che un’indiscrezione sembra a tutti gli effetti il preludio della presentazione. Tanto vale quindi fare il punto di quello che sappiamo al momento su questo prodotto – o meglio, che ...

Il display quasi senza cornici del Samsung Galaxy S10 potrebbe essere stato svelato dalla beta di Android 9 Pie : dalla nuova versione beta di Android 9 Pie per il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere arrivata un'interessante anticipazione sul Samsung Galaxy S10 L'articolo Il display quasi senza cornici del Samsung Galaxy S10 potrebbe essere stato svelato dalla beta di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Volley – Svelata la nuova Samsung Volley Cup con elogi per Millenium e coach Mazzola miglior allenatore di A2 : A Enrico Mazzola il Premio “Luigi Rizzoli” come miglior allenatore di A2, a Millenium gli applausi per la promozione in A1. Sul palco Tiziana Veglia insieme alle Azzurre medagliate mondiali. “Un’ora e mezza di festa in diretta su Rai Sport + HD per celebrare la medaglia d’argento iridata delle azzurre di Davide Mazzanti e presentare la Samsung Volley Cup di Serie A Femminile. Quattro giorni dopo la finale del ...

Il primo Samsung Galaxy con Snapdragon 710 in arrivo a gennaio mentre lo smartphone pieghevole potrebbe essere svelato il prossimo mese : Stando alle ultime indiscrezioni, il primo smartphone di Samsung con processore Qualcomm Snapdragon 710 avrà nome in codice SM-G8870 L'articolo Il primo Samsung Galaxy con Snapdragon 710 in arrivo a gennaio mentre lo smartphone pieghevole potrebbe essere svelato il prossimo mese proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A9 (2018) : svelato il primo smartphone al mondo con 4 fotocamere posteriori : E’ sufficiente leggere i dati che periodicamente piattaforme social come Facebook e Instagram condividono per comprendere quante milioni di fotografie vengono ogni giorno condivise dalle persone sui profili social. Questa rivoluzione è legata soprattutto alla diffusione degli smartphone, che attraverso fotocamere integrate sempre più avanzate sotto il profilo tecnologico permettono di catturare immagini di qualità crescente in maniera ...

Subito svelati i retroscena per i Samsung Galaxy sull’aggiornamento di ottobre : Stavolta abbiamo dovuto attendere pochissimo prima di imbatterci in una serie di dettagli riguardanti l'aggiornamento di ottobre per i Samsung Galaxy. Con estrema puntualità, infatti, il colosso coreano ha reso ufficiali alcuni retroscena relativi alla patch che avremo modo di toccare sui principali top di gamma delle proprie serie di smartphone, a partire dai recenti Samsung Galaxy S9 e Note 9, senza dimenticare S8 e con ogni probabilità un ...

LG ha pronta la risposta ad Apple e Samsung. Si chiama V40 ThinQ e sarà svelato il 4 ottobre : Anche quest’anno gli appassionati di tecnologia mobile hanno avuto la possibilità di assistere alla presentazione di nuovi e attesissimi prodotti che hanno alzato ulteriormente l’asticella delle prestazioni migliorando l’esperienza destinata agli utenti. Agosto e settembre, in particolare, hanno visto dapprima Samsung aprire il sipario sull’atteso Galaxy Note 9, e pochi giorni fa Apple presentare al mondo la nuova ...