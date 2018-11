Samsung One UI | ecco la rivoluzione grafica dell' interfaccia utente

Infinity Flex Display e One UI : lo smartphone pieghevole Samsung : Samsung rompe gli indugi e presenta il Display flessibile e la nuova interfaccia che saranno presenti sul primo smartphone pieghevole dell’azienda sudcoreana, l’Infinity Flex Display e One UI. La data di commercializzazione non è nota e nemmeno le specifiche tecniche o il costo del dispositivo che dovrebbe rivoluzionare il mercato, sarà effettivamente così? Infinity Flex Display: si piega, ma non si spezza Alla SDC, Samsung Developer ...

Lo sfondo dell’interfaccia utente Samsung One è disponibile per il download : Alcuni utenti hanno notato che lo sfondo mostrato nella nuova rivoluzionaria interfaccia assomiglia a quelli di Android Jelly Bean, anche se leggermente più brillante. Gli utenti che sono interessati ad applicare il wallpaper ai propri smartphone, possono utilizzare quello delle unità di visualizzazione di Samsung che eseguono la versione beta di Samsung One UI. L'articolo Lo sfondo dell’interfaccia utente Samsung One è disponibile per il ...

Samsung : ecco il prototipo di smartphone pieghevole - con Infinity Flex Display : In ambio mobile Samsung Electronics continua a mantenere il primo posto tra i produttori di smartphone a livello globale per numero di dispositivi venduti. Ed è anche uno dei produttori del settore che investe maggiormente in prodotti innovativi in grado di offrire al pubblico le ultime novità in fatto di tecnologia mobile. Negli ultimi anni elementi come i Display borderless e il notch hanno rappresentato due delle principali novità di design ...

Samsung svela il primo smartphone pieghevole al mondo : 'Viviamo in un mondo in cui le dimensioni dello schermo possono essere grandi solo quanto il dispositivo stesso. Abbiamo aggiunto una nuova dimensione per aiutarti a navigare, guardare e usare il ...

Samsung svela lo smartphone pieghevole : un phablet con comandi vocali : L'azienda coreana lo ha presentato a San Francisco. Schermo da 7,3 pollici aperto e 4,58 quando è chiuso

Nessuna One UI su Samsung Galaxy S8 e Note 8? Ipotesi negativa sullo sfondo : C'è qualche possibilità che i Samsung Galaxy S8 e Note 8 non ricevano la nuova interfaccia utente One UI (di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo) presentata a margine della Developer Conference inaugurata ieri 7 novembre? Noi tutti avevamo dato per scontato che i top di gamma della stagione 2017 ricevessero entrambi l'UI, ma qualche dubbio è stato seminato da una dichiarazione rilasciata da un rappresentate del brand sudcoreano ai ...

Ecco lo smartphone pieghevole Samsung : si apre come un libro e non si rompe! : Lo smartphone pieghevole di Samsung esiste davvero. come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, ha fatto la sua comparsa durante la conferenza per gli sviluppatori in corso a San Francisco. Per quel che si è visto, possiamo confermare che si apre letteralmente come un libro. Quando è disteso lo schermo ha dimensioni apparentemente paragonabili a quelle di un piccolo tablet, un iPad mini per intenderci. Il rapporto di forma in questa modalità ...

Com’è davvero lo smartphone pieghevole Samsung (video)? Quello che ancora non sappiamo : Come ampiamente anticipato, un primo sguardo allo smartphone pieghevole Samsung è stato concesso ieri 7 novembre, nel corso del keynote di apertura della Samsung Developer Conference in San Francisco. A dire la verità si è trattato di un vero e proprio sguardo fugace, orchestrato appositamente per aumentare l'hype intorno al rivoluzionario design: ma ecco spiegato cosa sappiamo e non sappiamo ancora del device. Il breve clip video che mostra ...

Arriva la patch XXS5CRJ1 su Samsung Galaxy Note 8 Vodafone : i dettagli : Risale in cattedra il Samsung Galaxy Note 8 brand Vodafone, proseguendo nella corsa ai propri aggiornamenti software attraverso il pacchetto N950FXXS5CRJ1, contraddistinto dalla patch di sicurezza di ottobre 2018. Non si tratterà dell'ultimo lavoro partorito dal produttore asiatico in collaborazione con Google, ma, considerando che si sta pur sempre parlando di un modello marchiato, non ci possiamo lamentare. Le raccomandazioni che stiamo per ...

Questione colorazioni di Samsung Galaxy S10 ed entrata jack audio : tutto chiaro già dalla SDC? : Ecco i presunti colori di Samsung Galaxy S10 intravisti in occasione della Samsung Developer Conference 2018 di ieri. Oltre a congetturare sulla verosimiglianza di quell'immagine da cui provengono tali ipotesi, salta all'occhio pure la Questione relativa alla presenza della porta per il jack audio da 3,5 mm sui prossimi smartphone del colosso sudcoreano. L'articolo Questione colorazioni di Samsung Galaxy S10 ed entrata jack audio: tutto chiaro ...

Ecco lo smartphone pieghevole di Samsung : di Mark Perna San Francisco – Nella telefonia si è chiusa un’epoca, e una nuova è alle porte: quella degli smartphone pieghevoli. Durante la convention mondiale degli sviluppatori che si sta svolgendo in questi giorni a San Francisco, Samsung ha infatti annunciato che lancerà nel 2019 il suo primo foldable phone. Sul palco del Moscone Center, Justin Denison, Senior Vice President di Samsung Electronics America ha infatti mostrato un prototipo ...

Samsung ha dato il via alla rivoluzione degli smartphone pieghevoli : di Mark Perna San Francisco – Nella telefonia si è chiusa un’epoca, e una nuova è alle porte: quella degli smartphone pieghevoli. Durante la convention mondiale degli sviluppatori che si sta svolgendo in questi giorni a San Francisco, Samsung ha infatti annunciato che lancerà nel 2019 il suo primo foldable phone. Sul palco del Moscone Center, Justin Denison, Senior Vice President di Samsung Electronics America ha infatti mostrato un prototipo ...

Smartphone pieghevole Samsung : presentato il primo prototipo con Infinty Flex Display : Gli Smartphone pieghevoli non sono sicuramente una novità se si parla di concept, infatti già molti anni fa la stessa Samsung aveva portato dei concept nelle fiere, senza poi svilupparli ulteriormente. Dalle notizie dei mesi leggi di più...

Samsung One UI non arriverà sui Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy Note 8 : Niente da fare per Samsung Galaxy Note 8 e Samsung Galaxy S8 che, come ha confermato Samsung, non riceveranno la nuova interfaccia One UI. L'articolo Samsung One UI non arriverà sui Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy Note 8 proviene da TuttoAndroid.