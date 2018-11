Samsung | ecco il prototipo di smartphone pieghevole | con Infinity Flex Display

Ecco lo smartphone pieghevole Samsung : si apre come un libro e non si rompe! : Lo smartphone pieghevole di Samsung esiste davvero. come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, ha fatto la sua comparsa durante la conferenza per gli sviluppatori in corso a San Francisco. Per quel che si è visto, possiamo confermare che si apre letteralmente come un libro. Quando è disteso lo schermo ha dimensioni apparentemente paragonabili a quelle di un piccolo tablet, un iPad mini per intenderci. Il rapporto di forma in questa modalità ...

Ecco lo smartphone pieghevole di Samsung : di Mark Perna San Francisco – Nella telefonia si è chiusa un’epoca, e una nuova è alle porte: quella degli smartphone pieghevoli. Durante la convention mondiale degli sviluppatori che si sta svolgendo in questi giorni a San Francisco, Samsung ha infatti annunciato che lancerà nel 2019 il suo primo foldable phone. Sul palco del Moscone Center, Justin Denison, Senior Vice President di Samsung Electronics America ha infatti mostrato un prototipo ...

Date il benvenuto a Night Theme - il tema scuro di Samsung : ecco le immagini : Oramai da parecchi anni, i consumatori di tutto il mondo chiedono agli sviluppatori di rivedere il design delle proprie applicazioni e di impostare […] L'articolo Date il benvenuto a Night Theme, il tema scuro di Samsung: ecco le immagini proviene da TuttoAndroid.

Samsung : ecco lo schermo pieghevole : Il primo smartphone pieghevole targato Samsung fa capolino da San Francisco. Già annunciato da tempo, è stato presentato oggi al Moscone Center durante la conferenza degli sviluppatori dell'azienda sudcoreana e si pensa costerà oltre 1000 euro. Pochi giorni fa è stato battuto...

Samsung Infinity Flex Display - ecco lo smartphone pieghevole : Dopo anni di attesa, Samsung scopre le carte e mostra quale sarà la prossima chiave di sviluppo nel mondo degli smartphone: i Display pieghevoli. Alla Samsung Developer Conference in corso a San Francisco, il colosso coreano ha svelato il nuovo Infinity Flex Display, lo schermo pieghevole in arrivo sui Galaxy nel corso del 2019. Dopo essere riuscita a curvare gli angoli dello schermo (a partire dal Galaxy S6 Edge), Samsung va oltre e riesce a ...

Ecco le App di Samsung disponibili su Android 9 Pie : Samsung aggiornerà quasi tutte le sue app di sistema alla nuova grafica Experience 10 che debutterà su Android 9 Pie. Ecco come provarle in anteprima Download APK app Samsung disponibili su Android 9 Pie con Samsung Experience 10 Samsung sta lavorando moltissimo per aggiornare i suoi dispositivi all’ultima versione di Android, la 9.0 con nome […]

Ecco come sarà lo smartphone a conchiglia Samsung W2019 : In Rete è apparsa una serie di foto che ci mostrano il Samsung W2019 da tutte le angolazioni. Ecco come sarà questo curioso smartphone L'articolo Ecco come sarà lo smartphone a conchiglia Samsung W2019 proviene da TuttoAndroid.

I tv 8K Samsung arrivano in Italia - ecco cosa ci puoi vedere : (Foto: Samsung) Dopo la presentazione ufficiale avvenuta a Berlino nel corso di Ifa 2018, è arrivato finalmente il momento per Samsung di lanciare sul mercato Italiano i suoi strabilianti tv 8K modello Q900R. I televisori sono i primi del gruppo (e in generale tra i primi a proporsi al grande pubblico) in grado di vantare una risoluzione così elevata. Fortunatamente, insieme ai dispositivi la casa coreana fornirà anche una serie di contenuti in ...

Ecco perché Samsung ha lanciato il Galaxy A9 a Milano : ... se dà lavoro a centinaia di persone e collabora con Governo, istituzioni e imprese, perché poi lancia i prodotti un po' ovunque nel mondo e non proprio lì? Se il Paese è l'Italia, e l'azienda è ...

Ecco il primo smartphone Samsung non prodotto da Samsung : Il Galaxy A6s sarebbe il primo smartphone Samsung prodotto da Wintech, azienda esterna alla casa Sud Coreana Ecco il primo smartphone Samsung non prodotto da Samsung In casa Samsung tira aria di rivoluzione e con il prossimo Galaxy A6s assisteremo alla prima parte di questa riorganizzazione. Infatti il Galaxy A6s sarà il primo smartphone Samsung […]

Samsung Galaxy A9 - ecco il primo smartphone con 4 fotocamere/ Caratteristiche e prezzo : la risposta a Huawei : Samsung Galaxy A9, ecco il primo smartphone con 4 fotocamere. Ultime notizie, Caratteristiche e prezzo dell'ultimo modello: la risposta ai rivali di Huawei(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Galaxy A9 - ecco il nuovo Samsung con quattro fotocamere posteriori : Samsung Galaxy A9, lo smartphone con quattro fotocamere posterioriSamsung Galaxy A9, lo smartphone con quattro fotocamere posterioriSamsung Galaxy A9, lo smartphone con quattro fotocamere posterioriE così è Samsung ora ad avere lo smartphone con più fotocamere di tutti. La casa coreana ha scelto Milano per la presentazione del suo ultimo telefono, Galaxy A9, che come caratteristica principale conta ben quattro fotocamere sul lato posteriore. Che ...