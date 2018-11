Samsung con un’infografica ci spiega come ha rivoluzionato il display per dispositivi

Smartphone pieghevole Samsung : presentato il primo prototipo con Infinty Flex Display : Gli Smartphone pieghevoli non sono sicuramente una novità se si parla di concept, infatti già molti anni fa la stessa Samsung aveva portato dei concept nelle fiere, senza poi svilupparli ulteriormente. Dalle notizie dei mesi leggi di più...

Anche il Samsung Galaxy Note 9 ha ora la custodia Mophie con batteria integrata : Mophie ha finalmente lanciato la sua custodia con batteria aggiuntiva integrata per il Samsung Galaxy Note 9. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Anche il Samsung Galaxy Note 9 ha ora la custodia Mophie con batteria integrata proviene da TuttoAndroid.

Anche Samsung abbraccia la teoria del notch con tre diverse interpretazioni : Nel corso della Samsung Developer Conference di San Francisco, Samsung ha mostrato tre diverse soluzioni per la fotocamera frontale, con due varianti del notch. L'articolo Anche Samsung abbraccia la teoria del notch con tre diverse interpretazioni proviene da TuttoAndroid.

Android supporterà gli smartphone pieghevoli (Samsung) - la conferma arriva da Google : Samsung lancerà il suo primo smartphone pieghevole nel corso del 2019 e sta lavorando con Google per garantire il supporto da parte di Android. L'articolo Android supporterà gli smartphone pieghevoli (Samsung), la conferma arriva da Google proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti con patch di sicurezza in rilascio per Honor 9 Lite - Xiaomi Mi A2 Lite - Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 : Xiaomi Mi A2 Lite riceve le patch di sicurezza Android di novembre 2018, invece Honor 9 Lite, Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 quelle di ottobre L'articolo Aggiornamenti con patch di sicurezza in rilascio per Honor 9 Lite, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J4 Core con Android Go è prossimo al lancio : Samsung Galaxy J4 Core sarà con ogni probabilità il secondo smartphone Android Go del produttore leader del settore mobile e pare ormai prossimo al lancio. L'articolo Samsung Galaxy J4 Core con Android Go è prossimo al lancio proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy R pronto a tornare sul mercato con lo Snapdragon 450 : Samsung Galaxy R dovrebbe ritornare sul mercato, con specifiche tecniche di fascia medio-bassa: Snapdragon 450 ma senza rinunciare all'Infinity Display. L'articolo Samsung Galaxy R pronto a tornare sul mercato con lo Snapdragon 450 proviene da TuttoAndroid.

Samsung brevetta uno smartphone con sensori e fotocamera sotto al display : Samsung ha da poco brevettato il concept di uno smartphone con tutti i sensori, compreso quello della fotocamera, integrati sotto al display. L'articolo Samsung brevetta uno smartphone con sensori e fotocamera sotto al display proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A7 2018 - lo smartphone da 300 euro con ottimo schermo e tripla fotocamera : Se siete alla ricerca di uno smartphone con uno schermo di buon livello, una fotocamera soddisfacente e un design originale, quello che fa per voi potrebbe essere il Galaxy A7 2018. Si inserisce nella media dell’offerta di mercato grazie a un prezzo di listino di 349 euro, già ribassato online al di sotto dei 300 euro. Con questi numeri parliamo di un prodotto competitivo, capace di combattere ad armi pari con prodotti di buon livello come ...

Anomalie con la rotazione dello schermo per Samsung Galaxy S7 : tutte le strade da seguire : Sta tornando decisamente attuale un problema con il Samsung Galaxy S7 riscontrato anche in passato. Mi riferisco ai bug relativi alla rotazione dello schermo, avendo riscontrato segnalazioni sia da parte di coloro che vedono la funzione bloccata, nonostante risulti attiva, sia da chi invece riscontra rotazioni indesiderate e inaspettate. Difficile dire quale sia la natura di tale anomalia e se in qualche modo possiamo associarla al recentissimo ...

Samsung illustra il contenuto delle patch di sicurezza di novembre : Mentre diversi smartphone Samsung stanno ricevendo in questi giorni le patch di sicurezza di ottobre, il colosso sud coreano ha già pronti gli aggiornamenti di sicurezza di novembre, dei quali ha fornito, come di consueto, i dettagli. L'articolo Samsung illustra il contenuto delle patch di sicurezza di novembre proviene da TuttoAndroid.

Ultima foto concept Samsung Galaxy X : sarà così lo smartphone pieghevole? : Che conosceremo più da vicino il Samsung Galaxy X o F, vale a dire il primo smartphone pieghevole del produttore sudcoreano, a margine dell'omonima Developers Conference (7, 8 novembre), è cosa ormai risaputa: l'OEM ha anche insistito nel ribadire che non presenterà al pubblico in sala alcun prototipo, e che quindi, in tal proposito, c'è da mettersi l'anima in pace. Eppure, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, la compagnia ci sta ...

Energica Bolid-E : prototipo di moto elettrica connessa allo smartwatch Samsung Galaxy : ... la segnalazione di ostacoli, l'utilizzo dello smartwatch per avviare la moto senza utilizzare la chiavetta di accensione! Per ulteriori dettagli Autore ecoAutomoto Categoria Scienza e Tecnologia

Samsung Galaxy S10 dovrebbe seguire le orme dei Google Pixel con un processore dedicato alla fotocamera : I processori della serie Exynos, progettati e costruiti in casa da Samsung, sono sempre stati all’avanguardia e in grado di tener testa ai […] L'articolo Samsung Galaxy S10 dovrebbe seguire le orme dei Google Pixel con un processore dedicato alla fotocamera proviene da TuttoAndroid.