Samsung anticipa Microsoft e presenta il “Surface Phone” | Presentato Samsung Infinity

Prima il Samsung Galaxy S10 - poi il Galaxy X : le ultimissime anticipazioni : I lavori per la realizzazione del Samsung Galaxy S10 sono volti al termine: da qui alla sua presentazione, fissata per la fine del prossimo febbraio, ci sarà spazio soltanto ad un impegno di affinamento software da parte del team di sviluppo. Tutto procede secondo i piani in casa del produttore sudcoreano, che, come ormai da tradizione, dovrebbe far debuttare il top di gamma 2019 a ridosso del MWC di Barcellona. Un altro discorso va fatto per ...

Personalizzare i temi dei Samsung Galaxy con Android Pie : le anticipazioni del 29 ottobre : In Italia ancora non abbiamo toccato con mano la beta di Android Pie per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy compatibile con l'aggiornamento in questione, e eppure non trascorre un solo giorno senza che emergano alcune anticipazioni estremamente interessanti sull'argomento. Talvolta sulle funzionalità che potremo sfruttare nel momento in cui ci sarà l'effettiva distribuzione della beta in Italia, altre volte su questioni puramente ...

Quante app preziosissime sui Samsung Galaxy con Android Pie : anticipazioni del 22 ottobre : Il prossimo aggiornamento Android Pie porterà con sé diverse funzioni a bordo dei vari Samsung Galaxy compatibili, ma bisogna guardare con attenzione anche il mondo delle app. Nei giorni scorsi abbiamo già avuto modo di anticiparvi come dovrebbero cambiare le cose per alcune applicazioni che già conosciamo e che, per forza di cose, dovranno adattarsi al nuovo sistema operativo (vi rimando ad ulteriori approfondimenti sulla questione). Oggi 22 ...

Già disponibili anticipazioni per Samsung Galaxy S9 sull’aggiornamento di ottobre : fotocamera OK : Ottime notizie per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di puntare con decisione sul Samsung Galaxy S9 o in alternativa sul Galaxy S9 Plus. A quanto pare, infatti, oggi 15 ottobre è stata avviata ufficialmente la distribuzione del nuovo aggiornamento di ottobre per il popolare smartphone Android, quello che per intenderci porta con sé la sigla G960FXXU2BRJ3. Nel caso del fratello maggiore parliamo invece di G965FXXU2BRJ3, ma quello che ...

Anticipazioni per i Samsung Galaxy con Android Pie : come cambieranno 3 app proprietarie : Ci saranno delle rinunce per i Samsung Galaxy che potranno ricevere ufficialmente l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, come abbiamo notato qualche giorno fa con alcuni approfondimenti in merito, ma anche tante novità. Al dì là delle funzioni classiche del pacchetto software tanto invocato dal pubblico, infatti, in queste ore è importante concentrarsi anche su alcune migliorie che verranno garantite ad una serie di applicazioni ...

Samsung Galaxy P30 potrebbe anticipare S10 con il sensore integrato nel display : Samsung Galaxy P30 e P30+ potrebbero essere i primi smartphone del produttore sud-coreano a utilizzare un sensore di impronte digitali integrato nel display, anche se non si tratterebbe della stessa tecnologia attesa sui Galaxy S10. L'articolo Samsung Galaxy P30 potrebbe anticipare S10 con il sensore integrato nel display proviene da TuttoAndroid.

Venti minuti di video con il Samsung Galaxy S9 e Samsung Experience 10 : tutte le anticipazioni : C'è grandissima attesa in questo periodo per l'uscita dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per i Samsung Galaxy, con un chiaro indiziato che si trova in cima alla lista, se pensiamo alle novità che sono venute alla luce negli ultimi tempi per il Samsung Galaxy S9. Pochi giorni fa su queste pagine abbiamo avuto modo di analizzare alcuni screenshot di Samsung Experience 10 a bordo del top di gamma 2018, grazie al lavoro portato ...