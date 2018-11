meteoweb.eu

: Salute, il dentista: “Troppe bibite e zuccheri, carie in aumento” - Barcellonameteo : Salute, il dentista: “Troppe bibite e zuccheri, carie in aumento” - DCarinci : La maggior parte delle persone che soffre di #emicranie o ha problemi d’#insonnia si rivolge al medico di base ma,… - aggynomadi : #Salute e cura della persona in #offerta Scopri qui -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Denti dei bambini ‘sotto attacco’: crescono i casi di. Colpa soprattutto di un consumo eccessivo dizuccherate o gassate e alimenti dolci, abbinato a una scarsa conoscenza o applicazione di semplici regole d’igiene. Lo spiega all’AdnKronosRaoul D’Alessio, docente di ortognatodonzia all’università Cattolica di Roma. “Dal mio osservatorio, con centinaia di bambini e adolescenti controllati – riferisce l’esperto – negli ultimi 2 o 3 anni ho registrato un aumento dei casi die una maggiore frequenza di abitudini che le favoriscono, come il consumo delle bevande gassate e zuccherate”. “I genitori spesso sottovalutano i rischi per i denti – ammonisce D’Alessio – in particolare per i succhi di frutta, utilizzati come merenda e persino come sostituti dell’acqua, per ...