Russia | 16enne muore salvando il cugino 13enne dalla furia di un orso

ilgiornale

: Rodion Burakov 16enne,é stato trovato smembrato dopo aver salvato il cugino 13enne dall'attacco di un orso.L'animal… - OSSERVATORE24 : Rodion Burakov 16enne,é stato trovato smembrato dopo aver salvato il cugino 13enne dall'attacco di un orso.L'animal… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Una tragedia che in queste ultime ore sta scuotendo tutta quanta la, quella avvenuta nella penisola del Kamčatka, dove un ragazzino è morto per salvare la vita del.Il giovane eroe si chiama Rodion Burakov, ed a soli 16 anni ha affrontato con coraggio ladi unbruno per permettere a Boris, appena, di scappare.Stando alle ricostruzioni effettuatestampa locale, i ragazzi erano andati a fare una sauna in una piccola stazione termale sita a circa 14 km dal loro villaggio, Lazo, nel distretto di Milkovsky.Sulla strada di ritorno verso casa, i cugini si sono purtroppo imbattuti nell"animale, che ha subito preso di mira il più giovane dei due.video 1599175Rodion non ha avuto alcuna esitazione. Mostrando un enorme sangue freddo, è cincontro all", urlando alferito di scappare nella direzione opposta. Mentre ildistraeva la belva, ...