Rugby | Italia-Georgia | O' Shea ne cambia 10

Rugby - Italia-Georgia : la formazione degli azzurri. Il XV varato da O’Shea - forfait di Parisse e Hayward : L’Italia si appresta ad affrontare la Georgia nel più delicato dei Test Match autunnali di Rugby che attendono la selezione azzurra: sabato a Firenze ci si gioca la 13ma piazza del ranking e forse anche qualcosa di più a livello internazionale (i Lelos da tempo spingono per prendere il posto degli azzurri nel Sei Nazioni). Oggi il CT irlandese dell’Italia Conor O’Shea ha svelato il XV che affronterà la formazione dell’Est ...

Italia-Australia Rugby - quando si gioca e a che ora. Come vederla gratis in tv. Appuntamento su DMAX : Sabato 17 novembre alle ore 15.00 lo Stadio Euganeo di Padova sarà teatro del Test Match super impegnativo dell’Italia del Rugby contro l’Australia. Un pomeriggio in cui la palla ovale si tingerà dei colori azzurri ed aussie e si spera che la nostra compagine sappia esprimersi ad alto livello al cospetto di una formazione così forte. Gli esperimenti del ct O’Shea non ha sortito i risultati sperati e sul rettangolo verde veneto ...

Rugby - Test Match Italia-Georgia : Sergio Parisse si ferma. Problema al polpaccio per il capitano : Sabato a Firenze sarà molto più di un normale Test Match per la Nazionale italiana di Rugby. La sfida con la Georgia, all’Artemio Franchi, è piena di significati viste le tante tensioni o polemiche che hanno accompagnato gli azzurri in questo ultimo periodo, reduci anche dal pesante ko contro l’Irlanda. Uno scontro contro una formazione che ambisce al posto del Bel Paese nel Sei Nazioni. Pertanto le motivazioni non mancano. Una ...

Rugby – Cattolica Test Match : boom di vendite per Italia-Georgia : Italia-Georgia verso i ventimila biglietti. I club italiani a Firenze al fianco di ItalRugby: le società consegnano le maglie della Nazionale Se Tblisi ed il pubblico georgiano attendono da anni la sfida contro l’Italia – e sabato saranno oltre duemila i sostenitori in arrivo nel capoluogo toscano dalla repubblica caucasica, mentre in decine di migliaia assisteranno al Match dalla principale piazza della capitale – il Rugby italiano si ...

Rugby - l inno dalla piazza sugli schermi così la Georgia spaventa l Italia : FIRENZE - Saranno decine di migliaia di tifosi Georgiani, in diretta dall'immensa piazza della Repubblica di Tbilisi, a cantare l'inno nazionale dei Lelos poco prima dell'incontro di sabato pomeriggio ...

Rugby - Test Match Italia-Georgia : alla scoperta della formazione dell’Est Europa. Ecco chi vuole sostituire gli azzurri nel Sei Nazioni : Una sfida senza appello: Italia-Georgia non rappresenta soltanto un confronto diretto per il ranking mondiale di Rugby (i Lelos ci precedono di pochi centesimi) ma, soprattutto, rappresenta il Match contro la selezione che ci vuole sostituire nel Sei Nazioni. L’unico precedente ufficiale risale ormai a 15 anni fa: ad Asti nel 2003 vinse l’Italia per 31-22. In questi anni il Rugby georgiano è molto cresciuto, fino ad imporsi a livello ...

Rugby - Test Match Italia-Georgia : i reparti delle due squadre a confronto : Molto più di un semplice Test Match: sabato a Firenze una sfida davvero fondamentale quella che vede in campo la Nazionale italiana di Rugby, all’Artemio Franchi, affrontare la Georgia. Le tante polemiche negli anni si sono fatte sentire, spesso ad attaccare il lavoro degli azzurri e la presenza nel Sei Nazioni, viste le tante sconfitte (spesso e volentieri anche imbarcate contro le super potenze europee). Ora però lo scontro diretto, ...

Rugby - Italia-Georgia : quando si gioca e su che canale vederla in tv. Orario e programma : La finestra autunnale dei Test Match di Rugby si è aperta per la Nazionale italiana sabato scorso con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda: il primo dei tre test mach casalinghi che attendono gli azzurri, tutti visibili su DMAX ed in streaming su DPLAY si giocherà sabato 10 a Firenze contro la Georgia, con inizio alle ore 15.00. Come per tutti gli incontri degli azzurri, OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale in ...

Rugby - Marco Fuser lancia l’Italia : “match duro con la Georgia - ma ne conosciamo l’importanza” : Il giocatore della Nazionale italiana di Rugby ha presentato la sfida che gli azzurri giocheranno contro la Georgia sabato Primo giorno al completo per la Nazionale Italiana Rugby a Firenze. Gli Azzurri nella mattinata odierna hanno svolto lavoro in palestra mentre nel pomeriggio si sono spostati al “Ruffino Stadium Mario Lodigiani” per l’allenamento sul campo. Nel capoluogo toscano l’Italia affronterà la Georgia sabato 10 novembre allo ...

Rugby World Classic 2018 – Italia ko all’esordio : azzurri sconfitti dai Classic Lion : Esordio amaro per l’Italia nel World Classic 2018: gli azzurri sono stati sconfitti per 20-13 dai Classic Lions È stato un debutto amaro quello di questa notte (il match si è giocato alle 00.30 ora Italiana) a Bermuda per la selezione Italiana di coach Ramiro Cassina nel World Classic 2018. Gli azzurri, infatti, dopo esser andati sul 10 a 0 grazie ai meta di Pesapane e la trasformazione con successivo calcio di Ramiro Pez, pur ...

Rugby - Italia-Georgia sfida cruciale. Gli azzurri devono dimostrare di non meritare la “retrocessione” dal Sei Nazioni… : È molto più di una semplice “amichevole”, o Test Match, come viene chiamato nel Rugby. La sfida di sabato pomeriggio a Firenze che vedrà in campo la Nazionale italiana opposta alla Georgia sarà davvero cruciale: non tanto per il ranking, comunque fondamentale per la squadra di O’Shea, e neanche per cercare un risultato che sarebbe molto importante per non approcciare il 2019 con solo sconfitte (difficile trovare il colpaccio ...

Rugby - Italia-Georgia : test match sabato a Firenze con diretta tv su Dmax : L’Italia del Rugby ha debuttato nel peggiore dei modi nella serie di test match autunnali. Gli azzurri sono stati sconfitti con un netto 54-7 dall’Irlanda. I ragazzi del ct Conor O’Shea avevano chiuso la prima frazione di gioco sul 14-7, dimostrando attenzione difensiva e aggressione sugli avversari. Nella ripresa, invece, non c’è stata praticamente partita, con gli irlandesi capaci di mettere a segno un parziale di 40-0. La sconfitta era ...

Rugby – Italia U20 - i 26 convocati per il raduno di Parma : raduno a Parma dal 12 al 15 novembre per l’Italia Under20, giovedì previsto un allenamento congiunto con le Zebre Rc Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha convocato ventisei giocatori per il raduno in programma a Parma da lunedì 12 a giovedì 15 novembre, in preparazione all’attività internazionale 2018/19. Giovedì, a conclusione del raduno, gli Azzurrini sosterranno un allenamento congiunto con la ...

Rugby – Cattolica Test Match : l’Italia in raduno a Firenze : L’ItalRugby in raduno a Firenze in vista dei Cattolica Test Match 2018. Sabato la prima sfida contro la Georgia Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la lista dei trentadue giocatori convocati per i Cattolica Test Match 2018, al via sabato al “Franchi” di Firenze contro la Georgia (ore 15, DMAX Canale 52). Gli Azzurri arriveranno nel tardo pomeriggio nel capoluogo toscano, reduci dalla ...