ilmessaggero

: La #Roma avrebbe sondato il terreno per #Zidane, ma dal francese è arrivata una risposta negativa - insideromacom : La #Roma avrebbe sondato il terreno per #Zidane, ma dal francese è arrivata una risposta negativa - IlmsgitSport : #roma, #zidane ha rifiutato la panchina giallorossa: lo riportano dalla Spagna - ilmessaggeroit : #roma, #zidane ha rifiutato la panchina giallorossa: lo riportano dalla Spagna -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Non solo Paulo Sousa, non Donadoni, nemmeno Blanc:. Si Zizou, l'ex juventino e pluricampione d'europa come allenatore e tecnico del Real Madrid. La, secondo media spagnoli, aveva pensato a ...