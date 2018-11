Roma | protesta del Comitato Venditori 18135 | “Costretti a risarcire migliaia di euro dopo

Roma - adesione a sciopero Ama al 70% : i lavoratori protestano in Campidoglio - : Rifiuti, Cobat: 'Economia circolare imperativo obbligatorio' In fiamme capannone a Marcianise nel casertano, il sindaco: 'Disastro ambientale' Ti potrebbe interessare: Roma, Codacons: 'Affrontare l'emergenza rifiuti ...

No Tap e #Romadicebasta - se è il Movimento a subire la protesta : Qualcosa di inedito è accaduto nel corso del fine settimana. Il Movimento 5 Stelle ha conosciuto per la prima volta una vera, plastica e palpabile opposizione dal basso. Coi suoi stessi metodi, come qualche anno fa, e in una sorta di clamoroso contrappasso, il partner di maggioranza (ma che sembra di minoranza) dell’esecutivo inizia a sentire l’effetto che fa. Le reazioni non sono state il massimo dell’eleganza (ma non c’era troppo da ...

"Roma dice basta" : migliaia in protesta contro il degrado : I cittadini sono scesi in piazza per protestare contro la "grandemonnezza", le buche e "l'abbandono della città"

"Roma dice basta" - la protesta contro il degrado in Campidoglio : Roma,, askanews, - Migliaia di persone con cartelli e fischietti si sono date appuntamento in Piazza del Campidoglio, dove ha sede il Comune di Roma, per dire basta al degrado della Capitale. I ...

Roma - «Raggi dimettiti» : la protesta dei cittadini contro il degrado : In migliaia affollano piazza del Campidoglio per la mobilitazione organizzata da un gruppo di donne. «La Capitale deve tornare ad essere una città degna»

Roma - «Raggi dimettiti» : la protesta dei cittadini contro il degrado : «Raggi dimettiti». In piazza del Campidoglio migliaia di cittadini si riuniscono per chiedere a Virginia Raggi di fare un passo indietro. Il coro parte in modo spontaneo, scandito dalla piazza piena ...

Roma dice basta. Tantissimi i cittadini che protestano al Campidoglio : Tantissimi i cittadini (almeno ventimila erano quelli attesi dagli organizzatori) arrivati oggi davanti al Campidoglio per la protesta contro la sindaca grillina Virginia Raggi. Nata sul web e guidata dalla pagina Facebook "Tutti per Roma, Roma per tutti" e all’hashtag #Romadicebasta che ha spopolat

Tensioni al Mamiani di Roma - studenti e prof contro gli occupanti : "Protesta eccessiva" : Martedì sera un gruppo di ragazzi si era asserragliato nell'istituto ma in molti non condividono l'iniziativa. E la preside avverte: 'Forze dell'ordine già avvisate'

Roma mai così maltrattata. Sabato in piazza per protestare e proporre : piazza del Campidoglio gremita di gente? Speriamo di sì. Se il 27 Ottobre alle 10.30 verranno tutti quelli che continuano ogni minuto a darci l'adesione il sit-in sarà affollato. Perché in molti hanno capito che non ci saranno sigle, né partiti, né grandi uomini che dal palco ci racconteranno la loro verità. Perché non si può continuare così.Sono 28 mesi che Roma è nelle mani ...

Borussia Dortmund in maglia giallorossa : la Roma 'protesta' sul web : I gialloneri in… giallorosso. Un gioco di parole che però descrive al meglio la decisione da parte del Borussia Dortmund di scendere in campo con una maglia 'particolare' rispetto a quella ...

Roma - protesta animalisti interrompe Zingaretti : rissa sfiorata : A Roma una decina di animalisti ha fatto irruzione sul palco di Piazza Grande, l'iniziativa di Nicola Zingaretti per lanciare la propria candidatura al congresso del Pd, interrompendo il discorso del ...

Protesta contro palazzo autostrade a Roma : vernice e fumogeni : Roma – vernice rossa, due fumogeni e un cartellone con la scritta “Nazionalizzare ora, manifestazione 20 ottobre”, firmato “Noi restiamo” con una stella a cinque punte. Atto dimostrativo all’ingresso della sede di autostrade spa in via Bergamini, in zona Pietralata a Roma. Poco fa, ignoti hanno lanciato un barattolo di vernice contro l’insegna di autostrade all’ingresso della palazzina, hanno ...

Roma - operai Fiat protestano sul tetto del Municipio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Operai Fca di Pomigliano protestano sul tetto del Municipio I di Roma : "Di Maio dov'è?" : Due Operai della Fca di Pomigliano d'Arco sono saliti sul tetto della sede del I Municipio di Roma per protestare contro il licenziamento di cinque lavoratori che avevano inscenato nel 2014 il funerale dell'ad Sergio Marchionne davanti ai cancelli dello stabilimento.Uno dei due manifestanti è Mimmo Mignano, tra i licenziati, che lo scorso 6 giugno aveva minacciato di darsi fuoco sotto la casa del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio per ...