Roma | maxi operazione anti droga al Tufello | 19 persone in manette

Terremoto in Transilvania : scossa M 5.6 in Romania/ Ultime notizie - maxi sisma avvertito in Ucraina e Bulgaria : Terremoto in Romania: scossa M 5.6 in Transilvania, scossa avvertita anche in Ucraina, Moldavia e Bulgaria. Ultime notizie, non segnalati gravi danni a cose e/o persone(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 12:36:00 GMT)

Maxi retata in via Romana : otto persone finiscono in manette : Sono in tutto otto le persone finite in manette a seguito di una retata in via Romana. E' quanto avvenuto questa mattina nel quartiere di San Marco e che ha visto un grande dispiegamento di forze dell'...

Roma : Maxi-Operazione pulizia mercato di Via delle Cave Ardeatine : Roma – E’ di questa mattina una maxi operazione della Polizia Locale di Roma Capitale con agenti del Pics (Pronto intervento Centro storico), del Gruppo Centro (ex Trevi) e del commissariato Celio della Polizia di Stato al mercatino in Via delle Cave Ardeatine. Nel corso dell’intervento, iniziato alle 3.00, sono state identificate e controllate 16 persone, alcune con precedenti penali. Notificati 6 daspo a cittadini di ...

Roma : maxi gara Ama da 188 milioni deserta : Roma – E’ andata deserta la maxi-gara da 188 milioni di euro bandita in estate da Ama per lo smaltimento della fos e degli scarti in uscita dai suoi tmb, per il termotrattamento del cdr (anch’esso prodotto dai suoi due tmb), e per il trattamento e/o la valorizzazione energetica di tutte quelle tonnellate di rifiuto indifferenziato che ancora oggi vanno in parte ai due tmb del Colari o in altri impianti situati nel Lazio o in ...