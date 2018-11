Roma | finto gentiluomo si rivela truffatore | denunciato

romadailynews

(Di giovedì 8 novembre 2018)– Quando ha capito di essere stata presa in giro e truffata, si e’ rivolta aalla Polizia di Stato per sporgere denuncia. Convinta dalle amiche e dalla voglia di allacciare nuove amicizie, si era iscritta a una nota chat destinata proprio a favorire l’incontro tra single: e’ cosi che in breve, una professionistana aveva stretto una conoscenza con un uomo di 37 anni. Dopo alcuni giorni di conversazione online, la donna aveva accettato l’invito a cena dell’uomo che, contrariamente a quanto annotato nella sua fedina penale, si era presentato come il rampollo di una notissima dinastia di industriali meneghina, attualmente nella Capitale per sbrigare ingenti affari economici. Nel corso della serata, dopo aver ammaliato la sua accompagnatrice con modi garbati ed aristocratici ed aver iniziato un rispettoso corteggiamento, fingendo di aver ...