Roma | Desirée | la nuova testimonianza | «Avevano già provato a violentarla in via dei

Nel giorno dei funerali di Desirée a Roma proclamato il lutto cittadino - il padre : “Morto anch’io con lei” : A Roma è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui si celebrano i funerali di Desirée, la ragazza di Cisterna di Latina uccisa nella Capitale. «Roma vuole manifestare la vicinanza ai familiari di Desirée. Tutti i cittadini partecipano al loro profondo dolore» dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi....

Roma - omicidio Desirée : gip : "Le mentirono sul mix fatale". Indagini su rete pusher : Si indaga anche sulle persone che erano nello stabile di dei Lucani e che avrebbero visto la ragazza stare male e non chiamarono i soccorsi.

Caso Desiree : Gabrielli - non sia icona Roma - ingiuste critiche a prefetto : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - "Ho fatto il prefetto di Roma e credo di conoscere la complessità di quella città che sicuramente presenta situazioni di criticità, degrado e disperazione, io però non vorrei che quest'episodio - che la polizia ha concluso nel giro di poche ore - sia l'icona della nostr

Desirée - in piazza Anpi e Forza Nuova : l'estrema destra in marcia tra saluti Romani e caschi : È allerta massima nel quartiere romano di San Lorenzo, dove Anpi e Forza Nuova scendono entrambe in piazza dopo l'omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina...

Desirée Mariottini - i femminicidi a Roma sono una lunga e triste storia. Ma la violenza non è il nostro futuro : Roma stamattina si è svegliata con un nuovo femminicidio. Dopo Desirée oggi è la volta di un’altra donna, uccisa a 23 anni con cinque colpi di pistola dall’ex compagno. È una conta che non si arresta quella delle donne che vengono uccise in quanto tali e di fronte a questa escalation non serve alcuna strumentalizzazione, alcuna retorica ma la corretta applicazione della Convenzione di Istanbul, che nel perseguire i principi di ...

