Roma | c' è la fila per Under

Roma : lunghe fila su Viadotto Giubileo del 2000 per auto ribaltata : Roma – A Roma code sul Viadotto Giubileo del 2000, dal Raccordo all’incrocio con la via Tiberina verso Prima Porta, a causa di un incidente in cui si e’ ribaltata un’automobile. Al momento e’ presente una riduzione di carreggiata. Lo comunica Astral Infomobilita’. L'articolo Roma: lunghe fila su Viadotto Giubileo del 2000 per auto ribaltata proviene da RomaDailyNews.

Trieste - Casapound sfila per celebrare il 4 Novembre. ContRomanifestazione della rete antifascista : Trieste - In una Trieste blindatissima - con i negozi chiusi per timore di incidenti - arriva il corteo nazionale di Casapound per celebrare 'il centenario della vittoria italiana nella Grande guerra'.

M5S sull'orlo di una crisi di nervi. Di Maio : "Compatti come testuggine Romana - chi si sfila ne renderà conto" : "Siamo sotto attacco totale". Luigi Di Maio pubblica un post sul Blog delle Stelle per chiedere al Movimento di restare "molto compatti. Fusi insieme. come la testuggine romana". Il vice premier punta il dito contro "media, partiti, tecnocrati" che stanno attaccando i 5 Stelle.Vogliono dipingerci agli occhi degli italiani come gente che non rispetta le promesse e sminuendo, censurando o stravolgendo il senso di tutti i risultati raggiunti. ...

Roma : fila 2 chilometri sul versante Nord della città causa incidente : VIABILITÀ. CODE DI 2 KM SU DIRAMAZIONE Roma Nord PER incidente Roma – Due Km di code sulla Diramazione Roma Nord, all’altezza di Settebagni verso il Raccordo, a causa di un incidente in cui sono coinvolti un furgone e un camion. Cosi’ in un comunicato Astral Infomobilita’. L'articolo Roma: fila 2 chilometri sul versante Nord della città causa incidente proviene da RomaDailyNews.

Roma : Per Under c’è la fila : Dopo i rumors sul forte interessamento del Bayern e del Barcellona, ora si aggiungono quelli relativi all’Arsenal. L’oggetto dei desideri di questi ricchi club europei è Cengiz Under. Il gioiellino giallorosso, 21 anni compiuti a luglio, è arrivato nella Capitale nell’estate del 2017 fortemente voluto da Monchi. Naturalmente al suo sbarco a Fiumicino le prime reazioni della piazza sono state di scetticismo nei confronti di un ...

"Mi restano 5 settimane di vita" : da Milano a Roma - tutti in fila per aiutare il piccolo Alessandro : Il bimbo è affetto da una patologia rarissima e ha bisogno urgente di un donatore di midollo. Centralini dell'Admo in tilt...

Tra Romanzi e Romanzieri con visite al Filatoio e "Concerti della Filanda" a Caraglio : Sabato 20 ottobre dalle 15 alle 18 , al Filatoio di Caraglio , Cuneo, , avrà luogo la rassegna d'arte e cultura itinerante "romanzi e romanzieri" abbinata ai "Concerti della Filanda": un viaggio nell'...

Fiere : RomaSposa - pronti 1.000 modelli per oltre 20 sfilate : Roma, 11 ott. (Labitalia) - Come organizzare al meglio il proprio matrimonio da sogno in soli quat[...]

Empoli-Roma 0-2 - terza vittoria di fila dei giallorossi : Al Castellani decidono le reti, una per tempo, di Nzonzi e Dzeko: a inizio ripresa i padroni di casa falliscono un rigore con Caputo Rivivi la diretta

Roma : A Piazza di Spagna sfilano giovani promesse della moda : Roma – A Roma Piazza di Spagna si e’ illuminata con le creazioni delle giovani promesse della moda. Ieri sera gli abiti di 39 stilisti emergenti hanno sfilato per l’evento ‘In_materia’, realizzato dall’Universita’ degli studi e-Campus e Accademia del Lusso, l’istituto di Alta Formazione per la moda e il design, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio. “Abbiamo ...

Roma - fila a mezzanotte per libro Totti : ANSA, - Roma, 27 SET - In coda a mezzanotte per acquistare l'autobiografia di Francesco Totti. Questa la scena davanti a una delle dodici librerie Mondadori Bookstore straordinariamente aperte fino ...

Roma - bufera Dzeko : era a una sfilata! E il figlio di Perotti piangeva... : Secondo La Gazzetta dello Sport, in casa Roma è finito sotto accusa anche Edin Dzeko. 'Il fatto che fosse a una sfilata di D&G dopo la partita col Bologna non è piaciuto, è bufera su Edin che è arrivato tardi in ritiro così ...

Ad Amelia Uto Ughi e i Filarmonici di Roma : Gli eventi dell'Ameria Festival proseguiranno fino al 28 ottobre con numerosi spettacoli di musica e prosa di alto livello. In programma inoltre eventi finalizzati a promuovere e far conoscere le ...