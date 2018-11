Roma | 20 arresti al Tufello | sgominata banda della droga Video | gli ' intoccabili'

Roma : lancia droga dalla finestra - 4 arresti : Roma – Era un meccanismo ben collaudato. Un Romano 61enne e una Romana 31enne, avvicinavano i clienti all’interno di un parco e poi si allontanavano per fermarsi poco dopo sotto le finestre di un vicino stabile. Ed e’ da qui che un 42enne Romano, lanciava la droga direttamente nelle mani dei suoi due complici. La sera del 31 ottobre, pero’, ad assistere alla scena c’erano anche gli agenti del Commissariato ...

Violenza sulle donne - segregate e picchiate : quattro casi e tre arresti tra Roma - Modena e Alghero : segregate in casa, violentate, picchiate. Sono solo alcuni dei soprusi che hanno subito quattro donne di Roma, Corsico, Modena e Alghero. E gli aggressori non uomini sconosciuti: tutt’altro. Al contrario si tratta dei fidanzati, mariti o ex conviventi. Tre sono stati arrestati, mentre un giovane sardo è indagato dalla procura di Sassari. Rinchiusa per 96 ore – A riportare la denuncia di una donna di 45 anni di Tor Bella Monaca, ...

Roma : ingenti quantità armi e droga sequestrate a Ostia - 2 arresti : Roma – Nella serata di lunedi’, gli investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma hanno sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente ad Ostia e Dragona, ben 606 kg di hashish, arrestando 2 persone: un Romano con precedenti di polizia specifici, trovato in possesso di 544 kg. di droga pronta per essere spacciata, che deteneva all’interno di un magazzino tra Ostia e Dragona; un altro ...

Roma - Zagarolo - aggredito a bastonate per un posto letto : 2 arresti per tentato omicidio : A Zagarolo, nei giorni scorsi, hanno arrestato due cittadini romeni, di 40 e 44 anni, con l'accusa di tentato omicidio perché responsabili di una violentissima aggressione ai danni di un connazionale, ...

Roma : truffavano società acquistando con finte attestazioni - 2 arresti : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Settecamini coordinati dalla Compagnia di Tivoli e sotto l’egida della locale Procura della Repubblica, lo scorso pomeriggio, in via di Salone, nei pressi di una nota societa’ di spedizioni hanno arrestato con l’accusa di truffa, una coppia, un uomo di 30 anni, gia’ sottoposto agli arresti domiciliari, di 42 anni. In particolare la coppia, dopo aver effettuato alcuni ...

Roma : 6 arresti per traffico illecito di rifiuti - coinvolti 4 carabinieri : Roma – Nelle prime ore della mattinata odierna, a Roma, Bologna e Catania, i carabinieri del Comando per la Tutela ambientale e della sezione di Polizia giudiziaria carabinieri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica-Direzione distrettuale antimafia della Capitale a carico di sei persone, responsabili a vario titolo dei ...

Roma. Ostia : 42 arresti nell’organizzazione epigona al clan Triassi : I Carabinieri di Roma hanno smantellato un’organizzazione considerata epigona al clan Triassi. Si tratta dei rivali dei Spada. Sequestrati beni

Roma - 42 arresti fra rivali clan Spada : 7.43 E'di 42 arresti e sequestro di beni per circa 2 mln di euro il bilancio di un blitz dei carabinieri di Ostia tra Lazio,Campania,Toscana,Lombardia e Marche Nel mirino persone appartenenti a una delle organizzazioni criminali più potenti della zona", ritenuta epigona del noto clan Triassi e storicamente contrapposta a quella della famiglia degli Spada. Le accuse, a vario titolo,sono associazione armata finalizzata a traffico di droga, ...

Roma - usura e spaccio di droga : dieci arresti nel quartiere Montesacro : usura e spaccio di droga. Sono le accuse per dieci persone arrestate lunedì mattina dalla polizia nella zona di Montesacro. Gli agenti del commissariato Fidene Serpentara hanno eseguito le ordinanze ...

Roma : 5 arresti e 12 denunce a seguito contrasto degrado e abusivismo : Roma – Ancora controlli dei Carabinieri nell’area del complesso monumentale del Colosseo e dei Fori Imperiali, fino a piazza Venezia. La costante attivita’ per contrastare l’abusivismo commerciale e le varie forme di degrado ha permesso ai Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con il supporto dei colleghi dell’8° Reggimento “Lazio” e della Compagnia Speciale, di arrestare 5 persone, denunciarne 12, ...

Roma : Controlli Carabinieri a Trieste-Salario - 2 arresti e una denuncia : Roma – Un imponente servizio di controllo e’ scattato nei quartieri Tiburtino, Parioli, Salario-Trieste e nella zona di Bologna. Decine di Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, del N.A.S. e del N.I.L di Roma, del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Roma e della Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento “Lazio” sono entrati in azione con lo specifico compito di prevenire, e laddove necessario ...

Roma : Controlli Carabinieri a Trastevere - 2 arresti e 5 denunce : Roma – Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri sullo storico quartiere di Trastevere. I militari della Compagnia Roma Trastevere, coadiuvati dai militari del N.A.S. di Roma, hanno eseguito nei giorni scorsi un articolato servizio di prevenzione e controllo che si e’ protratto fino alla tarda serata di ieri e che ha portato all’arresto di 2 persone e alla denuncia a piede libero di altre 5 persone. Gli arrestati sono un ...

Roma : in casa con pistola trafugata e sostanze stupefacenti - due arresti : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 35enne, originario della provincia di Teramo, con le accuse di detenzione illegale di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era gia’ noto ai Carabinieri per i suoi trascorsi negli ambienti degli stupefacenti nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, dove era domiciliato prima di ...

Roma : reati fallimentari - riciclaggio e fittizia intestazione beni - 2 arresti : Roma – Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno tratto in arresto 2 persone ritenute responsabili di reati fallimentari, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina, sono scaturite dal fallimento della Blue Parrot Logistics srl, societa’ operante nel settore della consulenza e della realizzazione di sistemi logistici integrati. Nel ...