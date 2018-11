Roma | 18 novembre ripartono domeniche ecologiche | stop circolazione

Champions League - i risultati di oggi (7 novembre). City e Real a valanga - perde la Juventus - ok Bayern e Roma : Serata a due facce per le squadre italiane impegnate nella Champions League. La Roma ha sconfitto il CSKA Mosca a domicilio grazie alle reti di Manolas e Pellegrini, i giallorossi ora sono davvero a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale e si trovano a pari punti col Real Madrid che si è sbarazzato del Viktoria Plzen con un roboante 5-0 (doppietta di Benzema, gol di Casemiro e Bale nel primo tempo poi la manita firmata da Kroos). In ...

Roma - Salvini : Entro novembre abbatterò villa Casamonica con ruspa - Romait - : ... vergogna tutta italiana, confermo che l'unica soluzione era, è e sarà la ruspa ' aveva scritto un mese fa circa su Facebook il ministro dell'Interno, commentando uno dei tanti episodi di cronaca ...

Rocco Schiavone 2 - ultima puntata : Rocco torna a Roma - anticipazioni 7 novembre : Mercoledì 7 novembre, in prima serata su Rai2 alle 21.25, termina con il botto la seconda e ultima (per ora) stagione della fiction poliziesca Rocco Schiavone. Com’è noto, il ruvido e sarcastico vicequestore eponimo, interpretato da un Marco Giallini decisamente in forma, è un poliziotto dal notevolissmo talento ma che si porta dietro un carattere piuttosto difficile che è stato reso quasi respingente da delle grandi sofferenze passate. ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 8 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto sole prevalente al mattino così come al pomeriggio con tempo stabile. Nel Lazio giornata all’insegna della generale stabilità con ampie schiarite. Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 8 novembre 2018 Sole prevalente sulla Capitale al mattino così come al pomeriggio con tempo stabile. Anche in serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.Temperature ...

Atac - referendum a Roma domenica 11 novembre : cosa sapere - Sky TG24 - : I cittadini della capitale daranno il proprio parere circa la messa a gara dell'azienda di trasporto pubblico. Si tratta di una consultazione non vincolante per l'amministrazione. I quesiti saranno ...

Roma - verso il referendum (consultivo) per privatizzare l’Atac : tutti gli interessi in ballo nel voto dell’11 novembre : Busitalia spa, rampante società di Ferrovie dello Stato, è ovviamente in prima fila. Ma ci sono anche le francesi Ratp, Veolia Transdev e Koelis e l’anglotedesca Arriva. Per non parlare dei consorzi più “piccoli”, come Roma Tpl Scarl, Sita Sud o la regionale Cotral (pronti anche ad accordi con le big). Sono molti gli spettatori interessati all’esito del referendum Romano del prossimo 11 novembre, promosso dai Radicali Italiani, con il quale si ...

Accadde oggi - 7 novembre 2010 : la Roma vince il derby contro la Lazio : Per la seconda volta nella sua storia, la Roma vince 5 derby di fila (ma in due stagioni). A Firenze, la Roma pareggia 2-2 con i padroni di casa grazie a un’altra doppietta di Totti, che si sblocca nello stadio dove non aveva mai segnato. Poi la Roma fa 13 punti nelle ultime partite di campionato ma dopo la sconfitta contro il Catania per 2-1, la Roma rimane fuori dalla Champions League. La stagione si chiude con un 3-1 in favore dei ...

Al via domani fino al 9 novembre il festival "La Roma Russa" : In programma poesie Romantiche e leggere di Pus?kin, Esenin, Zhukovskij, Pasternak, Fet, Severjanin e Akhmadullina, corredate da canzoni popolari, colonne sonore di film e spettacoli teatrali, ...

Palumbo : 9 novembre commissione su futuro Roma Metropolitane : Roma – “Nuovo allarme a Roma Metropolitane, con stipendi a rischio per i lavoratori e una situazione ancora fortemente preoccupante, senza alcuna certezza sui bilanci. È inaccettabile che l’amministrazione comunale ancora non si sia degnata ne’ di fornire rassicurazioni ai lavoratori, ne’ di palesare le sue intenzioni riguardo al futuro dell’azienda”. “Per far luce sulla situazione ...

Opening Roma : evento ‘Apparte’ - Genesis dall’8 all’11 novembre : Roma – Il format “Apparte” e la rivista ucraina Culture Trend, in collaborazione con River of Trees e spazio Curva Pura, ospitano la mostra internazionale d’arte “Genesis” che aprirà al pubblico il prossimo 08 novembre nel bellissimo e suggestivo Palazzo Velli Expo a Roma. Un grande progetto artistico che espone le opere di 11 artisti Ucraini, ma anche Israeliti e Lituani, con più di 25 opere pittoriche di grandi dimensioni, mai esposte ...

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 7 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsti cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi. Nel Lazio cieli per lo più irregolarmente nuvolosi su tutti i settori della regione. Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 7 novembre 2018 Cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio con deboli precipitazioni associate. Nubi in transito anche in serata e in nottata ma con tempo stabile . Temperature comprese tra +14°C e ...

Previsioni Meteo Roma - ultime ore di piogge e fresco autunnale ma da Martedì 6 Novembre inizia un lungo periodo di bel tempo e clima mite : Previsioni Meteo Roma – ultime ore di pioggia autunnale a Roma: sulla Capitale piove a tratti da oltre 48 ore, e dopo le precipitazioni di ieri, Domenica 4 Novembre, oggi le precipitazioni si sono ulteriormente intensificate su tutta la Provincia e anche negli altri settori del Lazio. Soltanto oggi, infatti, sono caduti 57mm di pioggia a Rocca Priora, 53mm a Supino, 44mm a Ceccano, 38mm a Lariano, 35mm a Sezze, 33mm a Frosinone, 29mm a ...

Drefgold arriva a Roma venerdì 9 novembre - all'ex Dogana - con il Kanaglia tour : Dopo il grande successo dell'uscita del suo primo album 'Kanaglia' e dopo aver registrato il tutto esaurito con l'assaggio degli show estivi nelle principali località marine, il rapper Drefgold arriva ...

Roma : 10-11 novembre festa trentennale parco dell’Appia Antica : Roma – Un nuovo piano di gestione e 1.213 ettari in piu’ di territorio protetto. Forte dei due importanti obiettivi raggiunti tra luglio e ottobre del 2018, il parco Regionale dell’Appia Antica chiama i cittadini Romani e del Lazio ad unirsi ai festeggiamenti per il trentennale di uno dei luoghi simbolo della speciale armonia tra natura e archeologia che contraddistingue la capitale. La festa, che si terra’ nel polmone ...