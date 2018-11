Rocco Casalino | video con frasi contro i down riprese dai media e usate dal Pd | ‘Si

Rocco Casalino contro i down e gli anziani - una bufala? Alcune importanti precisazioni : Occorrono importanti precisazioni in queste ore in merito ad una storia che sta vedendo protagonista Rocco Casalino oggi 8 novembre. Il Responsabile Comunicazione del Movimento 5 Stelle, infatti, in queste ore è finito nell'occhio del ciclone a causa di Alcune dichiarazioni che avrebbe rilasciato diversi anni fa in una scuola, con Alcune uscite particolarmente pesanti contro persone colpite dalla sindrome di down e gli anziani. Parole che in ...

No - Rocco Casalino non ha sparlato di “vecchi” - “bambini” e “ragazzi Down” : (Foto: NurPhoto/Getty Images) La realtà è un po’ più complessa di come appare da uno spezzone di video da 45 secondi pubblicato su YouTube. Anche (o meglio, soprattutto) se a parlare in quel filmato è Rocco Casalino, attuale portavoce del premier Conte e persona dalle indiscutibili capacità strategiche in ambito comunicativo. Perciò, nonostante in quelle riprese lo si senta pronunciare frasi che paiono discriminatorie verso anziani, ...

Giuseppe Conte - il retroscena : vuole far fuori Rocco Casalino - il commissario grillino a Palazzo Chigi : L'ultima polemica risale a qualche giorno fa, quando il ministro dell'Economia, Giovanni Tria ha reso pubbliche le minacce dell'ex gieffino ai funzionari di Via XX Settembre: 'Non desidero commentare ...

Il nuovo codice di Rocco Casalino per i talk show : Il governo ha promesso di cambiare entro novembre il codice degli appalti, ma prima di questo dalle parti della maggioranza si va più rapidamente verso una revisione del "codice Rocco". Ovvero l'...

Rocco Casalino è sparito - l'indiscrezione : Giuseppe Conte lo ha messo a riposo forzato : Ma che fine ha fatto Rocco Casalino ? Il portavoce del premier, Giuseppe Conte , e leader della comunicazione grillina dopo l'audio con minacce ai tecnici del Mef e la gaffe sul Ponte Morandi è ...

Marina La Rosa : "Rocco Casalino era un mio 'slave'. Qualche volta ha baciato i miei piedi" : Marina La Rosa, ospite de I Lunatici, la trasmissione di Rai Radio2 condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dall'1.30 alle 6.00 del mattino, ha parlato del suo rapporto nella casa del Grande Fratello con Rocco Casalino, concorrente della prima storica edizione del reality di Canale 5: "Se c'era una tresca tra di noi? Non esageriamo, lui in realtà era un mio ‘slave'. Tutti nella casa avevamo un sogno. Taricone voleva ...