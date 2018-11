Rocco Casalino e il video delle polemiche | il teatro lo smentisce | ' Estranei alla vicenda'

Cos’è il video in cui Rocco Casalino parla di “vecchi” e “ragazzi down” : Risale a un corso di giornalismo nel 2004 ed è stato molto criticato, ma lui dice che stava provocando gli studenti interpretando un personaggio

Rocco Casalino - video con frasi contro i down riprese dai media e usate dal Pd : ‘Si dimetta’. Ma è fake : era corso di teatro : Un video risalente a diversi anni fa nel quale Rocco Casalino dice che i bambini down “gli danno fastidio” e lo “irritano” viene ripescato da ArcadeTv7 e ripreso da diversi siti di informazione, provocando la reazione di diversi esponenti di Pd e LeU, da Davide Faraone a Luca Pastorin, che chiedono il suo allontanamento da Palazzo Chigi. Ma è un caso di fake news, perché si tratta di un filmato in cui il portavoce del ...

Rocco Casalino contro i down e gli anziani - una bufala? Alcune importanti precisazioni : Occorrono importanti precisazioni in queste ore in merito ad una storia che sta vedendo protagonista Rocco Casalino oggi 8 novembre. Il Responsabile Comunicazione del Movimento 5 Stelle, infatti, in queste ore è finito nell'occhio del ciclone a causa di Alcune dichiarazioni che avrebbe rilasciato diversi anni fa in una scuola, con Alcune uscite particolarmente pesanti contro persone colpite dalla sindrome di down e gli anziani. Parole che in ...

No - Rocco Casalino non ha sparlato di 'vecchi' - 'bambini' e 'ragazzi Down' : Il video in cui dice che gli 'fanno schifo' e che 'prova fastidio' è autentico, ma in realtà Casalino stava solo recitando per un corso di giornalismo

No - Rocco Casalino non ha sparlato di “vecchi” - “bambini” e “ragazzi Down” : (Foto: NurPhoto/Getty Images) La realtà è un po’ più complessa di come appare da uno spezzone di video da 45 secondi pubblicato su YouTube. Anche (o meglio, soprattutto) se a parlare in quel filmato è Rocco Casalino, attuale portavoce del premier Conte e persona dalle indiscutibili capacità strategiche in ambito comunicativo. Perciò, nonostante in quelle riprese lo si senta pronunciare frasi che paiono discriminatorie verso anziani, ...

