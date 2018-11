Ritrovato il corpo del medico scomparso

Maltempo killer : Ritrovato il corpo del pediatra disperso - 13 vittime in Sicilia e 3 inchieste : Dopo 5 giorni di ricerche è stato ritrovato questa mattina il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso a seguito della violenta ondata di Maltempo che ha colpito la Sicilia nella notte tra sabato e domenica scorsi. Salgono dunque a 13 le vittime ufficiali: oltre al pediatra, 9 persone sono morte a Casteldaccia (due nuclei familiari tra loro imparentati, travolti dalla piena del fiume Milicia), ha perso la vita il ...

Manuel Careddu - Ritrovato il corpo del 18enne : “Fatto a pezzi - cranio rotto”. Era sepolto nella campagna di Oristano : È stato ritrovato il corpo di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer ucciso l’11 settembre scorso. Fatto a pezzi e con il cranio fratturato, il cadavere era stato sepolto a 20 centimetri di profondità in un terreno nelle campagne di Ghilarza, vicino ad Oristano, a ridosso di un caseggiato rurale: lì aveva lavorato Cristian Fodde, uno dei 5 giovani tra i 17 e i 20 anni, arrestati la scorsa settimana per omicidio premeditato. Secondo ...

Ritrovato il corpo di Manuel Careddu - il 18enne ucciso in Sardegna per un debito di droga : Sarebbe stato fatto a pezzi e poi sotterrato il corpo di Manuel Careddu, il 18enne ucciso lo scorso 11 settembre nell'Oristanese. Il cadavere del giovane, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato ad una profondità di circa 20 centimetri dal suolo in un triangolo di territorio, tra Ghilarza, Aidomaggiore e Abbasanta, in provincia di Oristano.Si tratta di un terreno roccioso nel quale aveva lavorato Cristian Fodde, uno ...