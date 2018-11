Replica L’allieva 2 | dove rivedere la terza puntata

Replica L’allieva2 : dove rivedere la seconda puntata : L’allieva 2, dove rivedere la seconda puntata: canale e orario I giovani protagonisti de L’allieva piacciono, tanto che in molti rivedono più e più volte le puntate già andate in onda. I telespettatori possono scegliere di rivedere la seconda puntata su Rai Play in qualsiasi momento, oppure aspettare le repliche su Rai Premium. La puntata […] L'articolo Replica L’allieva2: dove rivedere la seconda puntata proviene da ...

Replica L’allieva 2 : dove rivedere la prima puntata : L’Allieva 2, dove rivedere l’ultima puntata: canale e orario I protagonisti della serie televisiva tratta dai romanzi di Alessia Gazzola sono tornati in prima serata su Rai Uno. prima di vedere la seconda puntata, chi volesse rivedere la prima o l’avesse persa avrà due opportunità. La prima puntata de L’allieva 2 è disponibile su Rai Play, […] L'articolo Replica L’allieva 2: dove rivedere la prima puntata ...

L’Allieva 2 dove vedere le puntate in tv - streaming e Replica : L’ALLIEVA 2 dove vedere. Da giovedì 25 ottobre 2018 torna su Rai 1 con la seconda stagione la fiction in sei puntate con protagonisti Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Giorgio Marchesi. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TRAMA E ANTICIPAZIONI SULLA FICTION L’Allieva 2 dove vedere le puntate in tv Le nuove puntate inedite della fiction Rai L’Allieva vanno in onda il ...

Ascolti tv - L’allieva in Replica vince su tutti : Giunge al termine il ciclo di repliche de L’allieva, la fiction campione di Ascolti di Rai1 interpretata da Alessandra Mastronardi (che ha visto esaudite le sue speranze per quanto riguarda l’affetto del pubblico), Lino Guanciale, Dario Aita, Michele Di Mauro fra gli altri. Il gran finale della prima stagione (in trepidante attesa per la seconda) ha vinto la gara degli Ascolti della serata di domenica 2 settembre 2018, con 3.265.000 ...

L’Allieva sesta puntata trama Replica 2 settembre 2018 : L’ALLIEVA sesta puntata. Con le repliche della prima stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Di seguito trama e anticipazioni della sesta e ultima puntata domenica 2 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE L’Allieva sesta puntata trama replica 2 settembre 2018 L’Allieva quarta puntata – episodio 10 Un segreto non è per ...