Renzi | ' Salvini camaleonte politico | ma è l' unico condannato per oltraggio a pubblico

Renzi risponde a Salvini : "L'Italia piange decine di morti. Salvini dà la colpa all'ambientalismo da salotto, io all'abusivismo edilizio . Chiedo al Governo di recuperare il progetto Casa Italia di Renzo Piano. È stata la ...

Dario Argento 'Renzi ha diffuso virus degli zombie nel Pd'/ Video - re dell'horror 'Salvini? Più pauroso di...' - IlSussidiario.net : Dario Argento a Un Giorno da Pecora: 'Renzi ha diffuso virus degli zombie nel Pd'. Il re dell'horror scatenato scatenato: 'Salvini da più paura di...'

Salvini attacca Renzi : 'Gli italiani non sono scemi - che hai fatto in 6 anni di Governo?' : Matteo Salvini sceglie ancora una volta una diretta su Facebook per veicolare il suo pensiero. Un intervento che ha in oggetto l'attribuzione della massima vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo, alle vittime e ai tanti uomini dello Stato, in particolare i Vigili del Fuoco, che si stanno spendendo ai fini della sicurezza nazionale, ma non solo. C'è spazio per sottolineare che la sua presenza in Qatar gli ha permesso di prendere contatto ...

Salvini su Matteo Renzi : “Fa cadere le palle a terra” : Salvini dal Qatar commenta Matteo Renzi Il ministro degli Interni Matteo Salvini, in diretta da Qatar, ha risposto alle accuse lanciate questa mattina dall’ex premier Matteo Renzi: “Tu firmi commesse per miliardi in Qatar e poi in Italia c’è il Pd, c’è Renzi che protesta e ti cadono le palle. Hai governato sei anni e non hai fatto nulla se non massacrare gli italiani e ora tu dai lezioni a noi? Monti, Renzi, Fornero, ...

Pil - Renzi a Salvini e Di Maio : "Fermatevi o sarà recessione " : "Per la prima volta il Pil é fermo dopo4 anni, la politica suicida del governo sta bloccando l'Italia, Salvini e Di Maio fermatevi!". Così Matteo Renzi in diretta Fb. "Fate una proposta alternativa di manovra, riducete il deficit, quota 100 e reddito ...

Salvini a Renzi : “Vuoi dare lezioni dopo aver massacrato l’Italia per 6 anni” : Matteo Salvini, in diretta Facebook dal Qatar replica a Matteo Renzi: "Tu firmi commesse per miliardi in Qatar e poi in Italia c'è il Pd, c'è Renzi che protesta e ti cadono le palle. Hai governato sei anni e non hai fatto nulla se non massacrare gli italiani e ora tu dai lezioni a noi? Ma dove eravate negli anni passati? Gli italiani non sono scemi".Continua a leggere

Renzi : Salvini ha dovere di ridurre reati - non di accendere miccia : Roma – A proposito di Salvini. Un’altra ragazza, Desire’e, e’ morta tra atroci violenze, uccisa presumibilmente da un giro di spacciatori, nel cuore di Roma. Ovviamente Salvini ha pensato bene di trasformare quest’omicidio nell’ennesimo derby pro o contro immigrazione. È sconvolgente pensare che siamo abituati all’idea di un Ministro dell’Interno capace di abbassare i toni, di calmare il clima, di ...

Sorpresa : ecco il patto tra Renzi e Salvini per fare fuori i Cinque Stelle : Due visioni apparentemente antitetiche della società, della politica e, in particolare, del loro mandato. Eppure, Cristiano Cerasani ha unito ciò che la politica ha diviso da sempre. Tanto che ...

SONDAGGI POLITICI/ Fiducia leader - Governo Lega-M5s ‘spopola’ : Salvini al 50% - Di Maio al 45% - crollo Renzi : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Salvini tiene al 30% con la Lega, M5s cala ancora ma resta davanti a Pd, Forza Italia e altre opposizioni (Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 16:20:00 GMT)

'Le società pagheranno le spese per l ordine pubblico'. Dopo Renzi ora ci prova Salvini : Metro a parte, la partita Roma-Cska ha lasciato il suo, consueto, strascico di incidenti, feriti e polemiche. Come successo d'altronde nel 2014. La cronaca, nera, parla di risse, coltelli, ferito tifoso russo,, sicurezza aggirata dai violenti. Dal punto di vista sportivo, è probabile, se non certo, che la Uefa vieterà la trasferta dei tifosi ...

Salvini vittorioso in Trentino e Alto Adige prende in giro Renzi e la Boschi : Salvini vittorioso e sempre più apprezzato in Italia si toglie i sassolini dalle scarpe e prende in giro Renzi e la Boschi Matteo Salvini, dopo il trionfo “eclatante per i risultati in Trentino e Alto Adige” lancia una frecciatina all’ex premier del Pd Matteo Renzi e alla ex sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. Anche se inizialmente aveva pregato i suoi fedelissimi a mantenere un basso profilo ...

Matteo Salvini - frecciatina a Renzi e Boschi : 'Gli consiglio yogurt al miele e melissa' : Matteo Salvini, dopo il trionfo 'eclatante per i risultati in Trentino e Alto Adige ' lancia una frecciatina all'ex premier del Pd Matteo Renzi e alla ex sottosegretaria alla presidenza del consiglio ...

Sul palco della Leopolda - Bonolis a Renzi : “Di Maio e Salvini? Coppia di comici come Totò e Peppino o Franco e Ciccio” Guarda il VIDEO : “Nella commedia all’italiana abbiamo avuto grandi coppie comiche come Totò e Peppino o Franco e Ciccio. Ora abbiamo Salvini e Di Maio. Anche loro hanno il tormentone, come le grandi coppie comiche: per loro... L'articolo Sul palco della Leopolda, Bonolis a Renzi: “Di Maio e Salvini? Coppia di comici come Totò e Peppino o Franco e Ciccio” Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Salvini dialoga con Renzi? Bufala"Non lo vedo e sento da una vita" : Matteo Salvini dialoga segretamente con Matteo Renzi dando e ricevendo addirittura consiglii operativi nella gestione delle strategie future e nel rapporto con i Cinquestelle? Si dice che Renzi ha consigliato a Salvini di tenere i grillini sempre sulla corda e che lo stesso Renzi si serve di Salvini per recuperare il suo elettorato passato a votare per i grillini. Una bomba. Segui su affaritaliani.it