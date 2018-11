Renzi salva la faccia | così stanava suo padre

Anticorruzione - Renzi : Altro che prescrizione - c'è 'salva Casaleggio' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Fiorentina bella e sciupona - la Roma si salva in extremis : FloRenzi nasconde limiti evidenti : La squadra viola domina nel primo tempo ma non capitalizza le occasioni create, la Roma si sveglia nel finale e pareggia i conti con Florenzi La Fiorentina gioca ma sciupa troppo, la Roma sonnecchia per oltre un’ora prima di alzare i giri del motore e trovare in extremis un gol fondamentale per non allontanarsi ulteriormente dalla zona Champions. Luciano Rossi/LaPresse Pioli può ritenersi soddisfatto della prestazione dei suoi ...

Fiorentina-Roma 1-1 : FloRenzi salva i giallorossi : La Roma pareggia a Firenze in campionato per 1-1. La Fiorentina passa in vantaggio con un dubbio rigore trasformato da Veretout, poi nel finale i giallorossi firmano la rimonta grazie a...

Leopolda - arriva la contromanovra di Renzi per salvare il Paese : Anche l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan si è detto particolarmente preoccupato per la direzione verso cui sta andando il Paese, poiché causa l'impennata dello spread "in questi giorni si ...

Lega - la legge voluta da Matteo Renzi che può salvare Umberto Bossi : Umberto Bossi , il figlio Renzo e l'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito potrebbe salvarli Renzi. O almeno, una modifica al codice penale voluta dal governo Gentiloni e approvata in zona Cesarini ...