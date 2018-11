Renzi : Lega-M5s ci hanno riportato alla prima Repubblica : Roma, 8 nov., askanews, - Il governo Lega-M5s ha riportato l'Italia alla "prima Repubblica, senza passare dal via". Lo ha detto Matteo Renzi durante la registrazione della puntata di 'W l'Italia, oggi ...

Legge di Bilancio - il governo Lega-M5s cancella definitivamente le cattedre Natta volute da Renzi : Addio alle cattedre Natta: il governo targato Lega-M5s ha deciso di cancellare definitivamente il più Renziano (e contestato) dei provvedimenti per l’università. Sopprimerle, però, è stato quasi un atto di pietà: in realtà il decreto non aveva mai visto la luce, era stato rinnegato già dallo stesso Pd che aveva cominciato a svuotarlo di soldi, dirottando le risorse su altre necessità più urgenti e lasciando il fondo in sospeso. Ora il governo ha ...

Tav - Renzi : “Blocco dei lavori isolerà l’Italia - Lega e M5S sono sadomasochisti” : Matteo Renzi contesta la scelta del gooverno, su spinta del M5S, di sospendere i lavori per l'alta velocità Torino-Lione: "Dire No alla Tav non significa dire No solo alla Torino-Lione, ma dire no alla Venezia-Milano-Parigi. I grilloleghisti vogliono isolare l’Italia: questa non è politica, questo è sadomasochismo".Continua a leggere

Stoccata di Renzi alla Lega : 'Restituirà i 49 milioni alla Leopolda numero 87' : Matteo Renzi chiude la Leopolda 9 con una Stoccata alla Lega, per la vicenda dei soldi da restituire: 'Restituirà i 49 milioni quando la nostra manifestazione sarà arrivata all'edizione numero 87'

Leopolda - Renzi : “Colpa del mio carattere? Quando erano ministri andava bene. M5s e Lega? Finiranno sul patibolo” : Esordisce ammonendo il suo pubblico a non cedere all’odio, ma poi si toglie tutti i sassolini dalle scarpe: nel suo discorso di chiusura, alla nona edizione della Leopolda, Matteo Renzi non risparmia nessuno. Le prime battute sono sulla mancata laurea di Salvini e di Di Maio, poi si sfoga sul “manganello web” del M5s e della Lega: “L’odio fa tanto male. Ci hanno buttato addosso quintali di fango non ci hanno ...

Leopolda - Renziani e militanti incoronano Minniti : “E’ la carta giusta per il Congresso Pd. Non è rincorsa alla Lega” : Sarà pure un argomento tabù quello del Congresso Pd alla Leopolda, con Matteo Renzi e i suoi fedelissimi tutt’altro che interessati a rilanciarlo. E, al di là di quanto dichiarato pubblicamente, magari con l’ambizione di rinviarlo, dopo le Europee. Eppure, con la candidatura di Marco Minniti in stand-by e in attesa che lo stesso ex ministro arrivi alla kermesse fiorentina, la Leopolda sembra già incoronarlo. Dai parlamentari ...

Leopolda - Giachetti : “Rinviare Congresso? Non deve dirlo Renzi”. E su scontro Lega-M5s : “Farsa - attaccati col culo al potere” : Con la candidatura di Marco Minniti, tra gli ospiti attesi alla Leopolda, ancora in stand-by, in casa renziana c’è ancora chi prova ad allungare i tempi del Congresso. Un rinvio, dopo le Europee, magari da giustificare con il rischio di una tempesta finanziaria sul Paese. Roberto Giachetti, però, da settimane in sciopero della fame in attesa della data del Congresso, nega la ricostruzione. “Un alibi, non è lui a doverlo ...

Renzi : 'La Lega ha preso soldi da Autostrade - non noi' : Firenze, 20 ott., askanews, - 'La Leopolda è una cosa che paghiamo tutti noi insieme, noi non abbiamo preso i soldi da Autostrade, quelli li ha presi la Lega, non lo dite a Salvini che se la prende a ...

Scuola - Renzi e Malpezzi sul caso mensa Lodi : ‘Lega separa i bambini - PD non starà zitto’ : Durissima presa di posizione del Partito Democratico in merito al caso scoppiato a Lodi in merito alle ‘mense scolastiche’ e ai bambini stranieri. In un post pubblicato sulla pagina personale, la senatrice Simona Flavia Malpezzi del Partito Democratico parla della vicenda e stigmatizza quanto accaduto con queste parole: ‘La Lega discrimina anche i bambini stranieri e impedisce l’accesso alla mensa. Questa scelta non è degna di ...

La Buona Scuola di Renzi vacilla : Pittoni (Lega) e Granato (M5S) fanno sul serio : Dopo il disegno di legge presentato dal Presidente della Commissione Cultura al Senato, Mario Pittoni (AS 753), arriva anche quello della senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura Granato (S. 763). Addio chiamata diretta e ambiti territoriali: Pittoni e Granato scalfiscono la Buona Scuola Entrambi i provvedimenti hanno come obiettivo quello di contrastare i contenuti della Legge 107, meglio conosciuta come Buona Scuola, ed in ...

Renzi : “Gli italiani si stancheranno di Lega e M5S e di sicuro torneremo noi - prima o poi” : Nel corso di un'intervista concessa a Maurizio Costanzo, che andrà in onda giovedì 4 ottobre su Canale 5, Matteo Renzi ha dichiarato: "Gli italiani si stancheranno in fretta di questi. Il reddito di cittadinanza sarà la fine del M5s. Anche se adesso sono forti nei sondaggi, di sicuro prima o poi noi torneremo".Continua a leggere