Renzi chiede la testa di Casalino

Consip : Procura chiede archiviazione per Tiziano Renzi : La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, nell'ambito di uno dei filoni di indagine sul caso Consip. Renzi senior era accusato di concorso in traffico di influenze illecite. La Procura ha inoltre notificato un avviso di conclusione delle indagini all'ex ministro dello Sport Luca Lotti (favoreggiamento), all'ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette ...

Cuneo - la procura chiede il rinvio a giudizio per la madre di Renzi : è accusata di concorso in bancarotta : concorso in bancarotta fraudolenta: è questa l’ipotesi di reato che ha spinto la procura di Cuneo a chiedere il rinvio a giudizio per Laura Bovoli, madre dell’ex premier Matteo Renzi. La notizia è stata riportata dal quotidiano La Verità. Il caso è quello del crac della Direkta, società piemontese attiva nel campo della distribuzione di volantini. La notizia dell’iscrizione della madre dell’ex segretario del Pd era ...

Condanna di risarcimento Il Fatto-Renzi padre - giusto chiedere aiuto ai lettori? : E due. Dopo il direttore di Repubblica Mario Calabresi – che aveva chiesto il sostegno dei lettori dopo che il vicepremier Luigi Di Maio aveva accusato le testate del Gruppo l’Espresso (in realtà da tempo confluito nel gruppo Gedi) di “alterare e non raccontare la realtà”, auspicando di fatto la loro chiusura – anche il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio chiede il sostegno dei lettori; unico “scudo contro i potenti”. Le due vicende, ...

Raccolta diffeRenziata - Montesilvano chiede ai cittadini di segnalare via Whatsapp chi butta rifiuti per strada : Non rispettate le regole della Raccolta differenziata e anzi gettate i rifiuti un po’ dove capita, in qualsiasi ora del giorno e della notte? A Montesilvano, in Abruzzo, chi agisce contro il decoro ambientale potrebbe avere le ore contate. Una spunta blu li colpirà. Parte infatti il servizio “Segnala l’incivile”, un’iniziativa di sensibilizzazione e contrasto all’abbandono dei rifiuti voluta dall’amministrazione comunale. Con ...

Matteo Renzi sbarca a Mediaset/ Per il programma su Firenze e chiede 4 milioni - trattativa ancora aperta : Matteo Renzi realizza un programma su Firenze e lo vende a Mediaset per 4 milioni di euro. Le trattative, però, sono ancora aperte. Questa sera sarà a L'Intervista di Maurizio Costanzo(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 12:25:00 GMT)

Quando Renzi chiedeva all’Ue il 2 - 9% di deficit per cinque anni : Oggi l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, critica la decisione del governo M5s-Lega di arrivare al 2,4% di deficit per tre anni per finanziare le sue promesse elettorali. Ma, solo un anno fa, Renzi lanciava una proposta che qualunque esecutivo in questa legislatura avrebbe dovuto inviare all'Ue: fare il 2,9% di deficit per cinque anni per "ridurre la pressione fiscale e rimodulare la crescita".Continua a leggere