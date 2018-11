Red Dead Redemption 2 | distribuite oltre 17 milioni di copie

Guida Red Dead Redemption 2 - come incrementare facilmente l’onore : Protagonista indiscusso dell'autunno videoludico è senza ombra di dubbio Red Dead Redemption 2. Il free roaming in salsa western di Rockstar Games era in assoluto il titolo più atteso da parte della community di videogiocatori PS4 e Xbox One per quanto concerne l'ultima parte di questo 2018, e come era lecito aspettarsi non ha di certo disatteso le aspettative. Tantissime le attività cui prender parte all'interno del gioco, che oltre alle ...

Red Dead Redemption 2 : alcuni giocatori hanno inviato messaggi inopportuni al vero Colm O'Driscoll : La storia che stiamo per raccontarvi ha dell'incredibile, immaginate di avere lo stesso nome e cognome di un noto personaggio dei videogiochi, magari uno abbastanza controverso, immaginate ora di ricevere valanghe di messaggi (non molto amichevoli) da parte di alcuni giocatori che, (per divertimento o chissà che altro) vi diano le colpe delle malefatte commesse dal vostro "sosia". Non stiamo scherzando, è successo per davvero.Come riportano i ...

Red Dead Redemption 2 : in arrivo un patch per risolvere il bug delle sparizioni dei personaggi dall'accampamento : Le sparizioni dal campo di Red Dead Redemption 2 sono infatti il ​​risultato di un bug.Dopo circa una settimana di segnalazioni che avvisavano della sparizione di alcuni membri della banda dal campo di Red Dead Redemption 2, Rockstar ha deciso di risolvere il problema.Il bug, come riporta VG247.com, impedisce a Sadie Adler e alla famiglia di John Marston (John, Abigail, Jack) di apparire nel vostro campo dopo aver completato la ...

L'uccisione di membri del KKK è considerata onorevole in Red Dead Redemption 2 : A quanto pare, come riporta Segmentnext, L'uccisione di membri del KKK è considerata onorevole in Red Dead Redemption 2.Red Dead Redemption 2 divide le vostre azioni in due categorie, onorevoli e disonorevoli. Il gioco tiene traccia delle vostre azioni attraverso un sistema d'onore. Fondamentalmente, se partecipate a uccisioni senza senso, crimini e altre attività simili.Il gioco traccia alcune delle parti più oscure della storia americana. ...

Il videogioco Red Dead Redemption 2 ha incassato più di 725 milioni di dollari nei primi tre giorni di vendita : L’azienda sviluppatrice di videogiochi Rockstar Games ha annunciato la scorsa settimana che il suo ultimo gioco, Red Dead Redemption 2, ha stabilito il record di vendite in un singolo fine settimana per un prodotto di intrattenimento: nei suoi primi tre giorni in

Red Dead Redemption 2 : Dove trovare i migliori cavalli : Come in Assassin’s Creed Odyssey, anche in Red Dead Redemption 2 è presente il miglior destriero da cavalcare, in salute, resistenza e velocità, scopriamo insieme Dove trovarlo. Dove trovare il cavallo migliore in Red Dead Redemption 2 Il miglior cavallo è l’Arabo, disponibile in 3 colorazioni con specifiche differenti. Arabo Bianco Salute: 5 Stamina: 5 Velocità: 6 Accelerazione: 6 Con il ...

Red Dead Redemption 2 : grazie ad un glitch possiamo visitare il Messico : Red Dead Redemption 2, come saprete, include alcuni luoghi a noi familiari del primo capitolo della serie, tranne il Messico.Almeno così dovrebbe essere, ma alcuni giocatori hanno trovato il modo di visitare comunque l'area, riporta Eurogamer.Un glitch permetterebbe di solcare il suolo messicano e di esplorare una parte della zona, e per farlo è necessario raggiungere un preciso punto della costa americana e attraversare il Mare di Coronado. ...

Red Dead Redemption 2 Online - si avvicina l'uscita della versione multiplayer : Dopo essersi guadagnato la nomea di gioco dell'anno per Playstation 4 ed Xbox One, Red Dead Redemption 2 ha continuato a stupire i fan segnando altri numeri da capogiro nelle prime due settimane dalla release. Record assoluto negli Stati Uniti per la prima settimana di vendite, in Europa è solo Fifa 19 ad aver ricevuto un benvenuto così caldo dai gamers. Il titolo tiene occupati i videogiocatori con una storia principale ricca di sviluppi, alla ...

Red Dead Redemption 2 è un successo in UK : le vendite segnano la più grande seconda settimana del 2018 : Red Dead Redemption 2 mantiene la prima posizione nella vendita di giochi fisici nel Regno Unito e, come riporta GamesIndustry.biz, è stata registrata la seconda settimana di maggior successo per un gioco nel 2018. La nuova grande uscita in classifica questa settimana è Football Manager 2019 di Sega. Come versione PC, ci si aspettavano importanti vendite principalmente in formato digitale (è il numero 1 nelle classifiche di Steam), ma è stato ...

Red Dead Redemption 2 : l'area del primo Red Dead Redemption nasconde un mistero? : Che Red Dead Redemption 2 nasconda non pochi misteri al di là di missione principale e attività secondarie pare ormai evidente e ne abbiamo parlato anche al di fuori della nostra ampia guida in costante aggiornamento. Quest'oggi ci tuffiamo nell'ambito delle supposizioni con un'analisi di una curiosa parte della mappa del titolo Rockstar.L'analisi arriva da Paul Tassi di Forbes e si rivela indubbiamente piuttosto interessante. Tassi si sofferma ...

Red Dead Redemption 2 debutta al primo posto nella classifica software italiana : L'apprezzatissimo Red Dead Redemption 2 è disponibile dallo scorso 26 ottobre per PS4 e Xbox One, e con poca sorpresa si piazza subito al vertice della classifica software italiana.Scavalcato, dunque, FIFA 19 che rimane in seconda posizione, mentre a chiudere il podio troviamo Call of Duty: Black Ops 4.Qui sotto potete leggere nel dettaglio tutte le classifiche:Read more…

Red Dead Redemption 2 promosso anche da EDGE : Red Dead Redemption 2 è ormai disponibile e, dalle varie recensioni comparse in rete, il gioco di Rockstar sembra proprio aver messo tutti d'accordo (compresa la redazione di Eurogamer.it).Il titolo, tra le uscite di maggior peso dell'anno, ha convinto anche EDGE Magazine che, come segnala Mynintendonews, ha premiato Red Dead Redemption 2 con un perfect score.L'edizione di Natale 2018 contiene varie recensioni del "severo" magazine che, ad ...

Il mistero della mappa di Red Dead Redemption 2 : presente quella del primo capitolo? : Red Dead Redemption 2 è alle prese con il mistero della mappa del primo capitolo. Ancora prima dell’uscita del gioco infatti una serie di indiscrezioni sostenevano che nel primo capitolo era già stata inserita la mappa completa. I ben informati facevano sapere che era presente dentro il mondo esplorabile nel nuovo gioco in un certo senso non si sbagliavano. Tutti coloro che sono ancora alle prime ore del gioco rischiano di rovinarsi l’effetto ...

Red Dead Redemption 2 : Guida al doppio finale – NO SPOILER : In Red Dead Redemption 2 vi sono 2 finali a cui è possibile assistere, con l’aggiunta del tradizionale EPILOGO, il quale racconta gli eventi dopo la conclusione della Storia principale. In questo articolo vi illustreremo come ottenere i due finali, evitando naturalmente gli SPOILER per non rovinarvi il gioco. Red Dead Redemption 2: Guida ai finali del gioco Vi sono 2 finali che terminano l’avventura principale, con ...