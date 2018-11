Recensione | “Disobedience” Il film di Sebastian Lelio tra trasgressione e libertà

domanipress

(Di giovedì 8 novembre 2018), presentato al 42° Festival di Toronto, è la prima pellicola girata in lingua inglese dal regista cileno Sebastián. Tratto dall’omonimo romanzo di Naomi Alderman, ilindaga il tema dellapersonale. L’improvvisa morte del padre costringe Ronit (Rachel Weisz) a tornare a Londra, nella rigidissima comunità ebraico-ortodossa, dalla quale era scappata anni prima in seguito alla relazione saffica con Esti (Rachel McAdams). Il suo ritorno sconvolgerà il matrimonio di Esti e Dovid(Alessandro Nivola), riaccendendo tra le due donne una passione mai assopita. Sebastiánattraverso le antitetiche e complementari protagoniste femminili evidenzia il senso di responsabilità verso la propria identità. Ronit è estroversa, ribelle e anticonformista. Quando si rende conto che il suo stile di vita e la sua sessualità rappresentano un disonore per il padre rabbino, ...