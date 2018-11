Recensione Call of Duty Black Ops 4 | l’esperimento di Treyarch

Call of Cthulhu : Recensione - Trailer e Gameplay : Siamo appena tornati da un lungo e misterioso viaggio, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Call of Cthulhu, dopo aver messo le mani sull’edizione PS4 del titolo. Call of Cthulhu Recensione La pittrice Sara Hawkis dopo aver deciso di seguire le volontà del marito Charles, si trasferisce con lui sull’isola di Darkwater mettendo su famiglia in un’immensa magione. Purtroppo un incendio causa ...

Call of Cthulhu Recensione - la discesa nella follia di Cyanide Studio : ... dei dettagli macabri e di tanti piccoli dettagli che chiunque abbia letto qualcosa di Lovecraft riconoscerà senza dover nemmeno aguzzare lo sguardo: l'immaginario a metà fra scienza, fantastico e ...

Call of Cthulhu - Recensione : Si dice che una volta toccato il fondo non si possa che risalire ma, come qualsiasi frase fatta, anche in questo caso non può mancare l'eccezione che conferma la regola, il più classico dei casi disperati. Un altro incubo. Alcol, sonniferi e ricordi di guerra non vanno d'accordo ma questo non è un incubo come gli altri. Pesci sventrati e viscere indecifrabili ai bordi di un piccolo attracco ricavato all'interno di una ignota caverna. Candele e ...

Call of Duty : Black Ops IIII - il nuovo capitolo dello sparatutto convince tra novità al multiplayer e battle royale – Recensione : Call of Duty: Black Ops IIII approda sul mercato in splendida forma, nonostante le critiche sulla mancanza del single player non si siano risparmiate, ed i dati di vendita lo dimostrano: oltre 500 milioni di dollari incassati nei primi tre giorni dal lancio ed una crescita del 25% sulle vendite digitali al day one rispetto al titolo uscito lo scorso anno. Abbiamo davvero bisogno della campagna per questo titolo? La risposta è no. Treyarch è in ...

BETTER CALL SAUL - Recensione degli episodi 4x09-10 "Wiedersehen" e "Winner" (SEASON FINALE) : Nemmeno per sogno, non ci siamo dimenticati di BETTER CALL SAUL. Con ingiustificabile ritardo colmiamo il vuoto lasciatoci da quest’incredibile stagione andando a commentare i suoi ultimi due episodi Wiedersehen e Winner.Parliamo del culmine di un arco narrativo che è riuscito a distinguersi per più di un motivo, che abbiamo mano a mano affrontato nel corso delle nostre recensioni, e che non ha mancato di lasciare diviso un pubblico che nella ...

Call of Duty : Black Ops 4 - Recensione : Nonostante sia tacciata di immobilismo, la serie di Call of Duty è sempre stata in grado di rinnovarsi, oltre che di dettare i tempi dell'intero genere degli sparatutto in prima persona.Con ambientazioni moderne, passate e future, doppi salti, zombie o una campagna cinematografica, era sempre Activision a dire ogni anno quello che uno shooter doveva o non doveva avere per fare breccia tra i giocatori. Non stupisce, quindi, che sia sempre Call of ...

Call of Duty Black Ops 4 : Recensione - Trailer e Gameplay : Call of Duty è arrivato e più in forma che mai, quest’oggi su gentile concessione Activision vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver assaporato il titolo in tutte le sue modalità su Playstation 4 Pro. Call of Duty Black Ops 4 Recensione Per la prima volta nella serie, Call of Duty diventa a tutti gli effetti uno sparatutto competitivo online, abbandonando la tradizionale campagna alla quale molti ...

BETTER CALL SAUL - Recensione episodio 4x08 "Coushatta" : Come annunciato con un post sulla nostra pagina, proponiamo il nostro approfondimento circa un interessante topic scatenatosi in concomitanza con la messa in onda del settimo episodio della quarta stagione di BETTER CALL SAUL e la Recensione della puntata di questa settimana. Andremo ora a capire i motivi dietro le dichiarazioni di un importante regista cinematografico come Guillermo del Toro sulla comparazione tra lo spin-off di Breaking Bad e ...

BETTER CALL SAUL - Recensione episodio 4x07 "Something Stupid" : Ci siamo sbilanciati nella scorsa Recensione in difesa di questa quarta stagione di BETTER CALL SAUL. Oggi sappiamo che avevamo ragione. Something Stupidè qualcosa di bellissimo, anche se quest’altro titolo appartiene a un episodio precedente.Il settimo episodio della quarta stagione di BETTER CALL SAUL è un punto di non ritorno, narrativamente e tecnicamente parlando. È sempre difficile parlare in nome della qualità tecnica di un prodotto ...

BETTER CALL SAUL - Recensione episodio 4x06 "Piñata" : Un pubblico diviso e una serie inarrestabile. BETTER CALL SAULè arrivata al suo sesto episodio di quarta stagione. Noi di Lost In A FlashForward ne stiamo seguendo le dinamiche,i pareri della rete … e abbiamo preso posizione.LEGGI LA Recensione DELL'episodio 4X05 "QUITE A RIDE"BETTER CALL SAULha superato lo scoglio dato dalla sua natura di spin-offa cavallo tra la prima e la seconda stagione. Tra la seconda stagione e la terza si è confermata un ...