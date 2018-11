Rail Safe Day della Polizia ferroviaria

L'inquietante horror stealth survival The Light Keeps Us Safe si mostra in un nuovo gameplay tRailer : Nel mese di luglio di quest'anno Big Robot Ltd, già responsabile del sandbox survival Sir, You Are Being Hunted, ha annunciato il suo nuovo progetto, The Light Keeps Us Safe.Il gioco ci catapulta in un mondo post-apocalittico governato dalle macchine e dove il cielo è ormai oscurato. Come riportato in un nostro precedente articolo, si tratta di un "hellscape generato proceduralmente", questo significa che i giocatori dovranno utilizzare i ...