Rage in Peace | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: RT @NintendoHall: Rage in Peace: uno sguardo in video al titolo dai Nintendo Switch europei - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Rage in Peace: uno sguardo in video al titolo dai Nintendo Switch europei - RedSavarin14 : RT @NintendoHall: Rage in Peace: uno sguardo in video al titolo dai Nintendo Switch europei - Tails148 : RT @NintendoHall: Rage in Peace: uno sguardo in video al titolo dai Nintendo Switch europei -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Cosa accadrebbe se la morte vi annunciasse la fine della vostra vita entro la giornata? C’è chi esprimerebbe il desiderio di morire in pigiama e pantofole piuttosto che all’ufficio, questo èin, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostradopo aver provato sia l’edizione PC STEAM che Switch.ininci fa vestire i panni di un buffo e triste individuo ispirato per certi versi a Isaac ma con uno stile grafico che ricorda i capolavori di Behemoth. Inizia la giornata, ci alziamo dal letto, prendiamo il caffè e ci prepariamo per andare al lavoro, quando in ascensore appare la morte, la quale ci preannuncia la fine della nostra vita entro la giornata. Il nostro ultimo desiderio è quello di morire in pigiama e pantofole, permesso che viene accordato, a patto di riuscire a ...