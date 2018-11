“Ragazzi | che paura” Incidente in aereo | l’amatissimo rapper riprende tutto Il video di

caffeinamagazine

: Caro Casalino, a te fanno schifo i ragazzi down e le persone anziane, a noi fai schifo tu e un governo che ti tiene… - davidefaraone : Caro Casalino, a te fanno schifo i ragazzi down e le persone anziane, a noi fai schifo tu e un governo che ti tiene… - marcofurfaro : Viva gli studenti che hanno denunciato Fiorenza Pontini, insegnante in un liceo di Venezia, che sui migranti scrive… - michele_bravi : @_alienale Vedere ogni volta la vostra sensibilità nel sostenere la ricerca sul cancro mi fa capire che siamo propr… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Per un attimo si è pensato al peggio, poi la paura è rientrata. Attimi di terrore per i passeggeri di un volo diretto a Napoli: un piccolocol camion delle verdure che ha urtato l’ala del velivolo fermo all’interno dell’aeroporto di Milano Linate. Il caso ha voluto che sul volo ci fosse anche Ghali, giovaneitaliano. Il volo, stando a quanto riportano i media locali, sarebbe Az1293 di Alitalia. Si tratta di unin partenza per Napoli. Era lì, fermo, quando il furgoncino ha urtato un’ala creando il panico all’interno del velivolo su cui – a quanto pare – c’erano già i passeggeri. Ben 76 passeggeri, per la precisione. Nessuno, per fortuna, ha riportato ferite. Ghali era su quell’in partenza per Napoli per il concerto in programma stasera. Non ha perso occasione ilper spiegareciò che ha trascorso questa mattina ai suoi followers su ...