Quota 100 | una riforma contro i giovani

Pensioni Quota 100 - incertezza sui tempi di uscita : svantaggiati donne - scuola e statali : Arrivano le prime analisi sulla pensione anticipata a quota 100 relative alle possibili uscite del 2019 all'eta' minima di 62 anni e in presenza di un numero di anni di contributi pari a 38. Dalle prime stime, ma anche dai requisiti e dalle modalita' di uscita con le Pensioni a quota 100, alcune categorie pagherebbero, ad oggi, le incertezze della riforma delle Pensioni di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio. E' vero che tutto è ancora da definire ...

Pensioni - Quota 100 dal 1° aprile 2019 ma Salvini e Di Maio sono ai ferri corti : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi mercoledì 7 novembre, riguardano le stime relative a Quota 100 e al dibattito politico riguardante i costi della nuova misura di anticipo Pensionistico. Di certo, non mancano le tensioni all'interno del Governo gialloverde, in merito ad un'altra importante questione, quella del decreto sicurezza. Un esecutivo, insomma, che sente il peso della Legge di Bilancio, il giudizio dell'Europa e il complicato ...

Quota 100 - uscita anticipata a partire da aprile e spunta la conferma dell'Ape Sociale : Quota 100 è una scelta. [VIDEO]Siamo convinti che sia necessaria per eliminare il tappo che, sia nel settore pubblico, sia nel settore privato, ha creato precarieta'. Lo ha dichiarato il Viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia secondo il quale la misura potrebbe rivelarsi utile per favorire il cosiddetto ricambio generazionale e dare un maggior spazio ai giovani che non hanno avuto la possibilita' di trovare un'occupazione. Nell'accordo ...

Quota 100 senza penalizzazioni ma con importi inferiori rispetto alle pensioni normali : Non è stata inserita nella legge di Bilancio che adesso è alle camere, ma la Quota 100 resta la misura che dal 2019 fara' ingresso nel nostro sistema previdenziale. Quota 100 sara' varata con un decreto a se stante, un collegato alla legge di Bilancio come accade annualmente con le disposizioni urgenti in materia economica e finanziaria [VIDEO] inserite nel decreto fiscale. La manovra di Bilancio infatti ha al suo interno le cifre stanziate ...

Pensioni e Legge di bilancio : nuove critiche su Quota 100 - via libera a opzione donna : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 6 novembre 2018 vedono arrivare nuovi commenti e proiezioni in merito al pensionamento anticipato tramite la Quota 100 [VIDEO]. In particolare, si segnala una possibile perdita rispetto all'assegno ordinario che va dal 5% al 20%. Nel frattempo arriva anche un nuovo annuncio dal Governo rispetto all'avvio della proroga opzione donna. Una misura sulla quale dal CODS Comitato opzione donna Social si ...

Pensioni - Governo fa 'melina' su Quota 100 : Castelli a Boeri 'Manovra non maschilista' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 6 novembre, sono incentrate, naturalmente, su Quota 100 e sul perfezionamento della misura di anticipo Pensionistico che entrera' in vigore nel prossimo anno. Intanto, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sara' chiamato, nei prossimi giorni, a giocarsi le sue ultime carte con l'Europa. E' chiaro che Pensioni e reddito di cittadinanza sono le due voci che stanno pesando maggiormente sul ...

Pensioni - dal 2019 Quota 100 e Opzione Donna : Di Maio esulta - Armiliato dubbiosa : Continuano ad arrivare nuove conferme social da parte di Luigi Di Maio: nulla di scritto in legge di bilancio, la Manovra 2019 presenta attualmente solo ‘la ciccia’, come l’ha definita il vicepremier, ossia i soldi, ma non le norme, che vedranno luce in un decreto legge ad hoc entro Natale. Ma dalla sua pagina ufficiale Facebook il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali non solo rassicura, ma attaccando e accusando i giornalisti di dire ...

Manovra : Quota 100 confermata con le finestre - ok all'opzione donna : Andate a dirlo a chi definisce maschilista questa riforma delle Pensioni; riattiviamo un programma che non era stato attivato per anni che si chiama opzione donna. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio [VIDEO]rispondendo alle dichiarazioni rilasciate dal Presidente dell'Inps Tito Boeri. L'esecutivo giallo-verde, infatti, avrebbe dato il via libera alla proroga dell'Opzione donna e starebbe tuttora valutando ...

Pensioni - c'è l'accordo : tra Quota 100 e contributi di solidarietà rispunta l'ape social : La riforma delle Pensioni non trova spazio nella legge di bilancio 2019 ma alcune novità saranno adottate con un disegno di...

Pensioni - Governo pensa a Quota100 ad hoc per la PA : Di Maio ottimista per LdB 2019 : Le ultime notizie sulla riforma Pensioni 2019, ad oggi lunedì 5 novembre, riguardano la messa a punto del 'pacchetto previdenziale' da parte del Governo Conte. L'esecutivo ha stimato in 360mila il numero dei pensionati che, il prossimo anno, potrebbero usufruire della nuova misura di pensionamento anticipato Quota 100, anche se la speranza, ovviamente, è quella di poter contenere i costi ed ottenere un risparmio in vista del 2020. Il ministro ...

Legge di Stabilità : forse Dl su Quota 100 a Natale ma la Lega pensa all'emendamento : Resta ancora una discussione aperta quella riguardante la nuova Legge di Stabilita' [VIDEO]che entrera' in vigore a partire dal prossimo primo gennaio 2019. La manovra finanziaria, infatti, dovra' approdare entro martedì in Commissione Bilancio alla Camera ma alcuni punti dovranno essere ancora chiariti. Pronto il decreto sulla Quota 100 Appare ormai nota la volonta' del Governo di introdurre Quota 100 [VIDEO] e il cosiddetto reddito di ...