Questo giornalista non è | realmente | umano e dà le notizie al Tg per 24 ore al giorno

“Nessuno mai lo aveva detto”. Tumore al seno - fate attenzione a Questo dettaglio. La rivelazione di Antonella Goldoni - la giornalista italiana che lotta per la vita : Nella giornata di ieri la notizia che ha fatto il giro del mondo in poche ore: è morta a soli 40 anni Rachael Bland, conduttrice e giornalista della BBC. A dare l’annuncio della scomparsa è stato il marito Steve che l’aveva accompagnata durante la lunga lotta alla malattia. Le era stato diagnosticato un cancro al seno due anni fa e da quel momento Rachael aveva lottato strenuamente per sopravvivere. Ottimista, documentava con il suo ...