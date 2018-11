Quanto conosci i programmi dell’epoca d’oro di Mtv?

Hailee Steinfeld quiz : Quanto conosci la host degli MTV EMA 2018? : Dimostraci di essere pronto per gli EMAs di quest'anno The post Hailee Steinfeld quiz: quanto conosci la host degli MTV EMA 2018? appeared first on News Mtv Italia.

Quanto conosci i tuoi denti? : Se vacilli tra un collutorio anti-placca e quello per calmare le gengive, non sei sicuro di come funzioni il filo interdentale e, guardandoti allo specchio, non sai distinguere un canino da un premolare, fatti sotto: potresti invece scoprire di saperne più di quel che pensi. Se ti reputi un campione dello spazzolino, leggendo gli ingredienti del dentifricio hai preso una laurea in chimica e il dentista non ti fa paura, ancora meglio: non sarà di ...