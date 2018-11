Psg | Mbappé e le clausole richieste nel contratto | maggiordomi | jet e un aumento

Football Leaks e l affare Mbappè l offerta del Real e quelle clausole accettate dal Psg : PARIGI - Kylian Mbappè è stato a un passo dal Real Madrid nell'estate del 2017. A svelare il retroscena di mercato legato all'attaccante francese campione del mondo, attualmente in forza al Paris Saint Germain, è 'L'Equipe' che riporta i documenti di Football Leaks, ottenuti da Der Spiegel e analizzati dal consorzio giornalistico Eic, European Investigative ...

Le cifre dell’affare Mbappé-Psg : 50 milioni in 5 anni - incassa anche Mendes : Spunta anche Jorge Mendes tra i documenti sull'affare che ha portato Kylian Mbappé a vestire la maglia del Paris-Saint Germain. L'articolo Le cifre dell’affare Mbappé-PSG: 50 milioni in 5 anni, incassa anche Mendes è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le cifre dell’affare Mbappé-Psg : 10 milioni netti l’anno - incassa anche Mendes : Spunta anche Jorge Mendes tra i documenti sull'affare che ha portato Kylian Mbappé a vestire la maglia del Paris-Saint Germain. L'articolo Le cifre dell’affare Mbappé-PSG: 10 milioni netti l’anno, incassa anche Mendes è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pagelle Napoli-Psg 1-1 - Champions League 2019 : Mbappè e Neymar uniche luci dei parigini - Insigne pareggia su rigore : Il Napoli raccoglie un pareggio molto importante contro il PSG nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 ed avvicina la qualificazione agli ottavi. I partenopei sono passati in svantaggio allo scadere del primo tempo con il gol di Bernat ma sono riusciti a strappare il pareggio su rigore nella ripresa con Lorenzo Insigne. Di seguito le Pagelle di Napoli-Psg: Pagelle Napoli-Psg CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

Napoli-Psg diretta live 0-0 : Koulibaly strepitoso su Mbappé [VIDEO] : Napoli-Psg diretta live – E’ una notte magica per il Napoli, si gioca la Champions League, quarta giornata pronta a regalare spettacolo. La squadra di Carlo Ancelotti sta disputando una stagione veramente importante ed è protagonista anche in Europa, gli azzurri sono alla ricerca di un risultato positivo per raggiungere la qualificazione. Di fronte un osso durissimo, il Psg. Gli azzurri hanno tutte le caratteristiche per ...

LIVE Napoli-Psg - Champions League in DIRETTA : show al San Paolo - Mertens e Insigne vs Cavani - Neymar e Mbappé : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Psg, partita valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Al San Paolo è atteso il pubblico delle grandi occasioni, pronto a sostenere i partenopei in un match importante per la qualificazione agli ottavi di finale. Gli azzurri di Carlo Ancelotti, attualmente secondi nel gruppo C a quota 5 punti, cercheranno la vittoria per garantirsi una chiara situazione ...

Psg - Cavani in panchina : tridente Neymar - Mbappé - Di Maria : NAPOLI - Sarà una sfida speciale, che però Cavani dovrebbe vivere dalla panchina, almeno inizialmente. Secondo indiscrezioni da Palazzo Caracciolo, sede del ritiro del Psg , Tuchel dovrebbe avere già ...

Napoli-Psg - Tuchel su Cavani - Mbappè e Ancelotti : MBAPPE' - 'Xavi dice che non è maturo? Normale, ha 19 anni: può solo migliorare ma è già tra i migliori al mondo'. Cavani - 'E' venuto con noi, si deciderà domani se giocherà o meno. Stessa cosa per ...

Champions League - Napoli-Psg. Ancelotti : 'Sfida decisiva. Mbappé futuro Pallone d'Oro' : Una sfida da non fallire per non rischiare di compromettere il cammino europeo. Dopo il 2-2 della terza giornata della fase a gironi di Champions League, Napoli e Paris Saint-Germain torneranno a ...

Ligue 1 - Psg-Lille 2-1 : Mbappé e Neymar in gol. Per i parigini record di 12 vittorie consecutive : Cavani: "Ancelotti, grazie delle belle parole, ma ci vediamo al San Paolo..." la cronaca - Senza Cavani, k.o. all'ultimo momento per un dolore a una coscia, e Rabiot in panchina; con Verratti dentro ...

Psg - Rabiot-Mbappé e il ritardo pre-Marsiglia : stavano guardando il Clasico Barça-Real : Da "El Clásico" a "Le Classique". Da Barcellona-Real Madrid a Marsiglia-PSG . La domenica dei "Classici" è costata cara ad Adrien Rabiot e Kylian Mbappé . Secondo alcuni media francesi come Le ...

Psg - Buffon sgrida Mbappé. Tutte le strigliate di Gigi : La leadership di Gianluigi Buffon sta facendo, nuovamente, il giro del mondo. Questa volta l'episodio riguarda l'ex capitano della Juventus e il giovane campione del Psg Kylian Mbappé, preso da parte e strigliato dal portiere per aver tardato all'allenamento di ...

Psg : 'Mbappè e Rabiot fuori per motivi disciplinari. Ramanzina Buffon' : PARIGI - 'motivi disciplinari'. Così Thomas Tuchel , tecnico del Paris Saint Germain , ha spiegato la decisione un po' a sorpresa di lasciare Mbappè e Rabiot in panchina a Marsiglia , nella sfida poi ...

Psg - Tuchel : “Mbappé e Rabiot in panchina per motivi disciplinari” : “motivi disciplinari” avrebbero spinto Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint Germain, a lasciare Mbappé e Rabiot in panchina a Marsiglia, nella sfida poi vinta per 2-0. L’allenatore tedesco non è entrato nei dettagli, limitandosi a sottolineare che “il collettivo è sempre più importante delle individualità. Non è stato bello per me giocare una partita del genere senza Kylian; il ragazzo ha risposto bene ma non amo ...