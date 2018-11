Prosegue percorso unitario dei Sindacati confederali calabresi

KIM INVITA PAPA FRANCESCO IN COREA DEL NORD/ Ultime notizie - Prosegue il percorso di pace del nordcoreano : Kim Jong-un INVITA PAPA FRANCESCO in COREA del NORD. Ultime notizie “Lo accoglieremo calorosamente”. Il dittatore NORDCOREAno chiama il Pontefice(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:47:00 GMT)