Prosegue l' allerta per la piena del Po

Maltempo - su Casteldaccia aperta inchiesta per disastro e omicidio colposo. L’allerta arancione Prosegue per 5 Regioni : L’ondata di Maltempo che piega l’Italia ormai da una decina di giorni e che ha provocato la morte di oltre 30 persone non sembra finita: la protezione civile ha diramato un’allerta arancione per Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio e un’allerta gialla in altre 14 Regioni. Tra i sorvegliati speciali c’è in particolare il lago Maggiore, che è a rischio esondazione: un avviso di allerta è stato diramato per la ...