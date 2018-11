Pronostici Bundesliga | 11a giornata | 9-10-11 novembre 2018

lanotiziasportiva

(Di giovedì 8 novembre 2018) Schedina campionato tedesco, 11a, 9-10-11Un undicesimo turno diche si apre in tranquillità, con un Hannover-Wolfsburg utile per uscire dalle retrovie. Il piatto forte arriva con l’ultimo match di Sabato, quando al Westfalenstadion si affronteranno la capolista BVB e il Bayern. Ma non è tutto, perchè la domenica quei volponi del Lipsia possono approfittare, in casa con il Leverkusen, dello scornamento e tornare in zona Champions! Ultima gara del lotto quella di Francoforte, con l’Eintracht che attende uno Schalke in forma.Diamo un occhiata alla nostra schedina valida per l’11adi!Hannover-Wolfsburg 9-11-Partita complicata per entrambe. I padroni di casa non riescono ad uscire dalla zona calda, i Lupi dopo un avvio col gas a mille sono crollati e stanno pian piano scendendo. Non ci saranno remore ad attaccare, ...