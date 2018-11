Previsioni Ue | Tria all’attacco | “Analisi non attenta e parziale della manovra

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 novembre 2018) “LeCommissione europea relative al deficit italiano sono in netto contrasto con quelle del Governo italiano e derivano da un’analisi nondel Documento Programmatico di Bilancio (DPB),legge di bilancio e dell’andamento dei conti pubblici italiani, nonostante le informazioni e i chiarimenti forniti dall’Italia”. E’ il commento del ministro dell’Economia Giovanniche si dice “dispiaciuto”“défaillance tecnicaCommissione”. “Rimane il fatto che il Parlamento italiano ha autorizzato un deficit massimo del 2,4% per il 2019 che il Governo, quindi, è impegnato a rispettare”. L'articoloUe,all’attacco: “Analisi non. Dispiaciutoloro défaillance” proviene da Il Fatto Quotidiano.